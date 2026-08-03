Antonelli: «Άφησα την πίεση να με καταστρέψει»

O 19χρονος Ιταλός μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην rookie σεζόν του στη Formula 1.

Για το πώς τον επηρέασαν οι δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της rookie σεζόν του το 2025 μίλησε ο Kimi Antonelli, εξηγώντας ότι άφησε την πίεση να τον καταστρέφει. Παραδέχθηκε δε ότι η εμπειρία αυτή τον βοήθησε να μάθει πολλά για τον εαυτό του.

Μετά την είδηση ότι ο Lewis Hamilton θα αποχωρούσε από τη Mercedes για τη Ferrari, η γερμανική ομάδα αποφάσισε να προωθήσει τον Antonelli στην ομάδα της Formula 1. Ο νεαρός Ιταλός είχε ακολουθήσει μια ταχύτατη πορεία στις μικρότερες κατηγορίες, η οποία τον οδήγησε να παρακάμψει το σκαλί της Formula 3 και να περάσει απευθείας στη F2.

Μετά από ένα καλό ξεκίνημα στην πρώτη του σεζόν, στη συνέχεια ο Antonelli πέρασε μια πιο δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους του πρωταθλήματος – μια περίοδο κατά την οποία παραδέχθηκε ότι ένιωθε πως απογοήτευε όσους είχαν πιστέψει σε εκείνον.

Ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο podcast Significant Figures της SAP, αν ένιωθε πίεση όταν έφτασε στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ο 19χρονος εξήγησε: «Νομίζω ότι αυτό το ένιωσα κυρίως πέρυσι, γιατί προφανώς είχα ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν, στη συνέχεια όμως πέρασα μια δύσκολη περίοδο, το ευρωπαϊκό σκέλος, όπου πραγματικά δυσκολεύτηκα.

»Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα… Άφησα κατά κάποιον τρόπο την πίεση να με καταστρέψει κι εμένα κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, γιατί ένιωθα ότι απογοήτευα τόσο πολλούς ανθρώπους που είχαν πιστέψει σε εμένα – ειδικά τον Toto (Wolff), επειδή εκείνος ήταν ο βασικός άνθρωπος που πήρε την απόφαση.

»Δεν ένιωθα καλά εκείνη την περίοδο – δεν τα πήγαινα καλά, αλλά στη συνέχεια είχα μια μεγάλη συνάντηση με την ομάδα μετά το ευρωπαϊκό σκέλος και αυτό μου επέτρεψε κατά κάποιον τρόπο να κάνω ένα reset και απλώς να ξεκινήσω ξανά. Σιγά-σιγά βρήκα ξανά τον δρόμο μου και στη συνέχεια είχα ένα καλό δεύτερο μισό της σεζόν.

»Αυτό μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Το γεγονός ότι κατάφερα να ξεπεράσω εκείνες τις δύσκολες στιγμές μου έδωσε την αυτοπεποίθηση που έχω φέτος. Με βοήθησε επίσης να μάθω πολλά για τον εαυτό μου, όχι μόνο ως οδηγό, αλλά και ως άνθρωπο».

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς έμαθε από αυτή την εμπειρία, ο Antonelli απάντησε: «Σε εκείνο το ευρωπαϊκό σκέλος, τα περισσότερα από όσα έκανα δεν με βοήθησαν καθόλου!Αλλά έμαθα επίσης πώς αντιδρά το σώμα μου σε τέτοιες στιγμές, πώς αντιδρά ο εγκέφαλός μου, τι με βοηθά να επιστρέψω στη σωστή συγκέντρωση, στη σωστή νοοτροπία.

»Τι με βοηθά να παραμένω στο 100% όσον αφορά την ενέργειά μου καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, οπότε έμαθα πώς να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου με τις υποχρεώσεις, προφανώς με την οδήγηση και τα πάντα.

»Έμαθα λοιπόν πολλά για τον εαυτό μου και επίσης για το πώς να ανταποκρίνομαι στις δύσκολες στιγμές».

Ο Antonelli συνέχισε αναλογιζόμενος πόσα πολλά χρειάστηκε να μάθει κατά τη διάρκεια του 2025, κάτι που τον άφησε να αισθάνεται «εξαντλημένος» στο τέλος της χρονιάς.

«Νιώθω ότι, προφανώς, η ομάδα έκανε απίστευτη δουλειά προσπαθώντας να με προστατεύσει, αλλά η καμπύλη εκμάθησης… Νομίζω ότι έμαθα πολύ περισσότερα απ’ όσα θα είχα μάθει αν είχα πάει σε μια μικρότερη ομάδα», είπε.

«Ένιωθα ότι η καμπύλη εκμάθησης ήταν απίστευτη – ήταν σαν να έκανα τρία χρόνια μέσα σε ένα, και ήταν καταιγιστικό, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, γιατί είχα επίσης τόσο πολλές νέες εμπειρίες».