Antonelli: «Ερωτηματικό αν θα καταφέρω να διατηρήσω τη φόρμα μου»

Ο 19χρονος οδηγός της Mercedes δήλωσε ότι οι δυσκολίες της περσινής σεζόν τον έχουν κάνει πιο δυνατό.

Ο Kimi Antonelli θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία και να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου της Formula 1, αλλά γνωρίζει πως ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και γεμάτος προκλήσεις.

Ο 19χρονος έχει φτάσει στον Καναδά ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας των οδηγών με διαφορά 20 βαθμών από τον teammate του στη Mercedes, George Russell, έχοντας ήδη κατακτήσει φέτος τρεις pole positions και ισάριθμες νίκες σε Γκραν Πρι.

Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα έχουν έρθει παρότι διανύει μόλις τη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1. Θα καταφέρει, ωστόσο, να συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτή την εντυπωσιακή φόρμα για φτάσει στην… πηγή;

«Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ακόμη και για μένα τον ίδιο», απάντησε ο Ιταλός, όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της F1. «Νομίζω ότι η εμπειρία της περσινής χρονιάς παίζει τεράστιο ρόλο. Επίσης, με βοήθησε πολύ και με έκανε πιο δυνατό το γεγονός ότι πέρασα δύσκολες στιγμές την περσινή σεζόν.

» Νιώθω ότι έχω περισσότερο έλεγχο της κατάστασης, μεγαλύτερη επίγνωση του τι είναι καλό και τι όχι για μένα. Προσπαθώ απλώς να επικεντρώνομαι στα σωστά πράγματα, αλλά μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν πολύ καλά και προφανώς ο στόχος αυτό το Σαββατοκύριακο είναι να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε στο Μαϊάμι και να διατηρήσουμε αυτό το θετικό σερί. Προφανώς ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ανέφικτο να διατηρήσουμε αυτή τη φόρμα για ολόκληρη τη χρονιά».