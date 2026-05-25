Antonelli: «Η νίκη δεν ήρθε με τον τρόπο που ήθελα»

Ο 19χρονος Ιταλός στάθηκε στο μηχανικό πρόβλημα του Russell, υποστηρίζοντας ότι θα ήθελε η μάχη τους να συνεχιστεί μέχρι τέλους.

Ο Kimi Antonelli έκανε το τέσσερα στα τέσσερα στον Καναδά, αλλά όπως δήλωσε, θα προτιμούσε να κερδίσει με… διαφορετικό τρόπο.

Αυτό διότι η επιτυχία του 19χρονου Ιταλού συνδυάστηκε με την ατυχία του ομόσταυλού του George Russell, ο οποίος εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος, ενώ είχε το προβάδισμα.

«Δεν ήταν πραγματικά ο τρόπος που ήθελα να κερδίσω, αν πρέπει να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν μια σκληρή μάχη με τον George», είπε ο Antonelli.

«Ήταν πολύ έντονος (ο αγώνας), αλλά νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να δούμε πώς θα κατέληγε, γιατί κοντραριζόμασταν συνεχώς. Πιέζαμε και νομίζω ότι κάναμε και οι δύο πολλά λάθη. Από τη δική μου πλευρά, έκανα ένα λάθος σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν πέρασα ξανά μπροστά και άρχισα να ανοίγω τη διαφορά. Αυτό ήταν ένα λάθος που, αν μπορούσα να το είχα αποφύγει, θα ήταν καλύτερα. Σίγουρα ήταν μια δύσκολη μάχη, έντονη, και φυσικά ένιωσα λύπη για εκείνον (τον Russell), αλλά θα κρατήσουμε τη νίκη και θα προχωρήσουμε».

Η εγκατάλειψη του Russell είχε τεράστιες συνέπειες στη μάχη του τίτλου, με τον Antonelli πλέον να έχει προβάδισμα 43 βαθμών μετά από μόλις πέντε αγωνιστικά Σαββατοκύριακα.

Παρά το τόσο ισχυρό προβάδισμα στη βαθμολογία, ο Antonelli παρέμεινε επιφυλακτικός απέναντι στην απειλή που εξακολουθεί να αποτελεί ο έτερος οδηγός της Mercedes, καθώς και στη διαρκή πίεση από McLaren, Ferrari και Red Bull που προσπαθούν να πλησιάσουν τα «ασημένια βέλη».

«Να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω», απάντησε ο Antonelli όταν ρωτήθηκε πώς θα διατηρήσει τη φόρμα του. «Φυσικά θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πήχη, γιατί ο George ήταν εξαιρετικά γρήγορος αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήμασταν πραγματικά πολύ κοντά, οπότε πρέπει να συνεχίσω να βελτιώνομαι και φυσικά η Ferrari, η Red Bull και η McLaren επιστρέφουν δυναμικά, οπότε θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Ο επόμενος αγώνας είναι το Μονακό, που μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».