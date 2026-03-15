AUTOVISION Hellenic Auto GP: Αποτελέσματα χρονομετρημένων δοκιμών

Με μεγάλο αριθμό συμμετοχών ολοκληρώθηκαν αργά το απόγευμα οι χρονομετρημένες δοκιμές για τον πρώτο αγώνα του AUTOVISION Hellenic Auto GP, στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.

Το πρόγραμμα άρχισε με τις ελεύθερες δοκιμές κάθε κατηγορίας πριν από τις χρονομετρημένες δοκιμές από τις οποίες καθορίστηκε η σειρά εκκίνησης για τους αγώνες της Κυριακής.Ωστόσο τα Crosscar είχαν λίγο διαφορετικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα τα «φορμουλάκια» χωρίζονται σε Juniorκαι Senior, ανάλογα με την ηλικία των οδηγών. Έτσι η Juniorείχε 3 συμμετοχές και από την μεγαλύτερη κατηγορία άρχισαν την αγωνιστική διαδικασία 10 Crosscarπου χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 5. όλοι οι οδηγοί πραγματοποίησαν σήμερα από ένα σκέλος ελεύθερων και χρονομετρημένων δοκιμών, καθώς και έναν προκριματικό αγώνα 4ων γύρων.

Στον πρώτο προκριματικό της Senior πρώτος ήταν ο Γιάννης Χεκιμιάν με SpeedcarXtrem και ακολούθησαν ο Μιχάλης Τακιδέλλης, ο TakisLatsisκαι ο Κωνσταντίνος Αθυμαρίτης. Αντίστοιχα στον δεύτερο επικράτησε ο Γιώργος Αμούτζας με SpeedcarWonderRκαι ακολούθησαν οι Μιχαήλ Στάθης, Παναγιώτης Χριστοφιλόπουλος, Παναγιώτης Τσούλος και Αλέξης Τριανταφυλλίδης. Στον προκριματικό των CrosscarJuniorμπήκε μόνο ο Φώτης Κάκος με SemogBravoSport, αφού τα αδέρφια Πηνελόπη και Βασίλης Ηλιόπουλος δεν εκκίνησαν.

Artemis Classic Circuit Cup

Πριν αρχίσει η διαδικασία χρονομετρημένων δοκιμών έγινε ο αγώνας regularity «Artemis Classic Circuit Cup», τον οποίο κέρδισαν οι Άρης Γεωργοσόπουλος – Νίκος Κοντοπός με Auto Union 50 και 1850 βαθμούς ποινής. Στην δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Γιάννης Κουβέλας – Δημήτρης Καραγιάννης με Peugeot 304 και 220 περισσότερους βαθμούς ποινής και στην τρίτη θέση ήταν ο Σπύρος Σπετσιέρης με Alfa Romeo Junior και 2270 βαθμούς ποινής. Στις επόμενες θέσεις τερμάτισαν οι Τριαντάφυλλος Μαργιέτης – Χρήστος Χριστόπουλος με BMW E28 518i turbo, Θεόδωρος Ζέρβας με Alfa Romeo 75, Θανάσης Μπακλατζής με BMW 628, Γιάννης Τσίγκος – Αθηνά Τσίγκου με ToyotaCelica, Νίκος και Μάριος Γερονικολός με ToyotaCorolla AE86 GT και την κατάταξη συμπλήρωσαν οι Στέλιος Κλαδάκης – Θεόδωρος Τσαπάρας με Renault Clio Williams.

Αποτελέσματα χρονομετρημένων δοκιμών

Στις 4 πρώτες θέσεις της Κατηγορίας Ν βρίσκονται 4 «Γιώργηδες» με Mitsubishi Lancer. Πρώτος μεταξύ τους ο Γιώργος Βασιλείου που κάλυψε τα 2,1 χιλιόμετρα του γύρου στα Μέγαρα σε 1’.06’’.037. Δίπλα του θα εκκινήσει ο Γιώργος Θανάσης που έκανε χρόνο κατά 0,547’’ μεγαλύτερο και την πρώτη τετράδα συμπληρώνουν οι Γιώργος Κεχαγιάς και Γιώργος Κορωνιός Mitsubishi Lancer θα βρεθούν και στην πρώτη σειρά του Grid για την Κατηγορία A. Πιο συγκεκριμένα αυτά των Σπύρου Γαλεράκη (1’.06’’.211) και Ματθαίου Μπουρλίδη που κατάφερε να κάνει χρόνο κατά μόλις 0,768’’ αργότερο. Από την δεύτερη σειρά θα ξεκινήσουν αύριο οι Χαράλαμπος Παπαγεωργίου με Peugeot 106 S16 και Χρήστος Ντέκας με Citroen Saxo VTS.

Για την Κατηγορία Ε την Pole Position πήρε ο Κωνσταντίνος Καρμανιόλας με Ford Sierra και χρόνο 1’.05’’.915 αφού επικράτησε κατά 0,39’’ του Γιώργου Ποσοτίδη με BMW M3. Την δεύτερη σειρά στην εκκίνηση καταλαμβάνουν ο Γιώργος Κεχαγιάς με Ford Sierra και ο Ηλίας Τσαγκαράς με Opel Astra.

Στα Ιστορικά τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Παναγιώτης Ευθυμίου με χρόνο 1’.05’’825 στο τιμόνι της BMWM3, επικρατώντας με διαφορά λίγο μεγαλύτερη των 2’’ του FordSierraμε οδηγό τον Γιώργο Τσακανίκα. Την Τρίτη και τέταρτη καλύτερη σημερινή επίδοση της κατηγορίας έκαναν οι Bilakosμε FordSierraκαι Γιώργος Γαβριηλίδης με FordEscortMK1.

Τον ταχύτερο γύρο της ημέρας, 1’01’’.835 πέτυχε στην Κατηγορία Formula Saloon ο Κώστας Κόρακας, οδηγώντας ένα (σχεδόν αγνώριστο) Honda Civic,έχοντας πίσω του κατά μόλις 0,243’’ το HyundaiI-30 του Τάσου Τζαβάρα. Τον τρίτο καλύτερο χρόνο της ημέρας (και της κατηγορίας) πέτυχε ο Γιώργος Ζυμαρίδης αφού το HyundaiElantraπου οδήγησε σταμάτησε σε το χρονόμετρο με διαφορά 0,339’’ από τον Τζαβάρα. Την πρώτη τετράδα «κλείνει» ο Κωνσταντίνος Τσαφαράς με άλλο ένα MitsubishiLancer

Σήμερα οι θεατές είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πρώτη του εμφάνιση το MINI Cooper S JCW, προσφορά της Sport Cars Tech, που εκτελεί χρέη Safety car, για αυτόν τον αγώνα. Αλλά και να δουν στην πράξη την ασφάλεια των αγώνων αυτοκινήτου, μετά τις εξόδους της Πηνελόπης Ηλιοπούλου με το Junior Crosscar και του Στάθη Καλκούνου με την BMW 3, οι οποίες ευτυχώς δεν επέφεραν τραυματισμό.

Αύριο Κυριακή 14 Μαρτίου, η πίστα θα ανοίξει στις 9.15 για τον δεύτερο προκριματικό των Crosscarκαι θα ακολουθήσει ένα 10λεπτό προθέρμανσης (Warm Up) κάθε κατηγορίαςαυτοκινήτων. Στις 11.10 θα τοποθετηθούν στο Grid τα Junior Crosscar για τον τελικό τους αγώνα, πριν γίνουν οι δύο Ημιτελικοί αγώνες των Senior Crosscar, με διάρκεια 5 γύρους. Αμέσως μετά θα γίνουν διαδοχικά οι αγώνες της Κατηγορίας Ν, της Α και της Ε. Θα ακολουθήσει ο Τελικός των Senior Crosscar, η Κατηγορία των Ιστορικών και την αυλαία της πρεμιέρας του AUTOVISION Hellenic Auto GP θα κλείσει η Κατηγορία FormulaSaloon.

Το AUTOVISION Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο ΑΡΤΕΜΙΣ και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της «Παραδείσης ελαστικά», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV. Αναλυτικά αποτελέσματα του AUTOVISION Hellenic Auto GP 2025, καθώς και live timing, είναι διαθέσιμα στο sportstiming.gr.