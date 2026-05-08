Αυτός είναι ο αφανής ήρωας πίσω από την εντυπωσιακή σεζόν του Antonelli

Κατά τον Toto Wolff, σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία του Antonelli έχει ο μηχανικός αγώνα του.

Ο Kimi Antonelli συνεχίζει να αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή κατά τη φετινή σεζόν της F1, με τον νεαρό Ιταλό να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του και να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Mercedes στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Toto Wolff, σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία του Antonelli έχει ο μηχανικός αγώνα του, Pete Bonnington, τον οποίο χαρακτήρισε τόσο έναν «καλό μέντορα» όσο και ένα «ισχυρό αφεντικό» για τον νεαρό οδηγό.

Ο Bonnington διαθέτει τεράστια εμπειρία στον ρόλο του, έχοντας υπάρξει στο παρελθόν μηχανικός αγώνα του Michael Schumacher κατά τη θητεία του Γερμανού στη Mercedes, πριν συνεργαστεί με τον Lewis Hamilton, με τον οποίο δημιούργησαν μια εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια των 12 σεζόν του Βρετανού με τα «Ασημένια Βέλη».

Μετά την αποχώρηση του Hamilton για τη Ferrari, ο Bonnington ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον Kimi Antonelli όταν ο Ιταλός ανέβηκε στη Formula 1 το 2025. Πλέον, στη δεύτερη σεζόν του, η εξέλιξη του Antonelli τον έχει οδηγήσει σε τρεις συνεχόμενες νίκες, κάνοντάς τον παράλληλα τον νεότερο πρωτοπόρο βαθμολογίας στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης μετά τη νεότερη νίκη του Antonelli στο Μαϊάμι, ο Wolff ρωτήθηκε πόσο σημαντική ήταν η βοήθεια που παρείχε ο Bonnington στον 19χρονο μέσω της ενδοεπικοινωνίας, αφού ακούστηκε να προειδοποιεί τον Antonelli για τα όρια πίστας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Ο Bono έχει μάθει δίπλα στους κορυφαίους, από τον Schumacher μέχρι τον Hamilton επί πολλά χρόνια και τώρα με τον Kimi», απάντησε ο Wolff. «Υπήρξε καλός μέντορας για εκείνον, αλλά και αυστηρό αφεντικό. Υπήρξαν μερικές στιγμές σήμερα (σ.σ. την ημέρα του αγώνα) όπου είχε ήδη δύο παραβάσεις για τα όρια πίστας.

»Τότε είπα στον Bono: “Άλλη μία και θα μπω εγώ στο team radio”, κι εκείνος μου είπε: “Όχι, όχι, άφησέ το σε μένα”. Αυτό δείχνει ότι ξέρει ακριβώς πώς να το διαχειριστεί. Κι αυτό είναι πολύ θετικό. Έχει συμβάλει στην επιτυχία.»