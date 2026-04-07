Bottas για Antonelli: «Ήταν θέμα χρόνου»

Ο Φινλανδός δεν έκρυψε τη χαρά του για τις επιδόσεις του Antonelli τη φετινή σεζόν.

Οι επιδόσεις του Kimi Antonelli κατά τη φετινή σεζόν της F1 δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τον Valterri Bottas, ο οποίος δήλωσε «πραγματικά περήφανος» για τον 19χρονο Ιταλό, μετά την πρώτη νίκη του στη F1, στη Σαγκάη, πριν διπλασιάσει τις επιτυχίες στη Σουζούκα.

Ο Bottas γνωρίζει την πίεση να βρίσκεται σε μια ομάδα που διεκδικεί το Πρωτάθλημα, έχοντας περάσει πέντε σεζόν με τα Silver Arrows μεταξύ 2017 και 2021, πριν μετακινηθεί στη Kick Sauber και στη συνέχεια στην Cadillac. Αγωνίστηκε δίπλα στον Lewis Hamilton κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Mercedes και κατέγραψε 10 νίκες.

Πέρασε επίσης την περασμένη σεζόν ως αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes, έχοντας την ευκαιρία να παρακολουθεί από κοντά τα πρώτα βήματα του Antonelli.

«Ήμουν πραγματικά χαρούμενος που είδα τον Kimi να παίρνει την πρώτη του νίκη. Νομίζω ότι ήταν απλώς θέμα χρόνου με το μονοθέσιο που έχουν φέτος, και είχε απλώς ένα σταθερό Σαββατοκύριακο – πολύ καλές κατατακτήριες, πολύ καλό αγώνα, και πήρε τη νίκη», είπε ο Bottas.

«Σίγουρα έχει εξελιχθεί πολύ – είναι ακόμα πολύ νέος και αποκτά εμπειρία από κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά πάντα περίμενα να κάνει ένα βήμα από το πρώτο στο δεύτερο έτος, και φαίνεται ότι το έχει καταφέρει, οπότε είναι πραγματικά ωραίο να το βλέπεις», εξήγησε ο Bottas.

Ο Φινλανδός αποκάλυψε ότι έστειλε μήνυμα συγχαρητηρίων στον Antonelli, προσθέτοντας ότι ήταν «πραγματικά περήφανος» για τον νεαρό, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει πολλούς στο paddock με το ξεκίνημά του στη σεζόν του 2026.