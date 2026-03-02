Χάος στη Formula 1 λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Μέλη ομάδων αναγκάζονται να αλλάξουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια προκειμένου να φτάσουν στη Μελβούρνη για τον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Εκατοντάδες είναι τα μέλη της Formula 1 που αναγκάστηκαν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή τα ταξιδιωτικά τους σχέδια προκειμένου να φτάσουν στη Μελβούρνη για τον εναρκτήριο γύρο της σεζόν, λόγω της κλιμακούμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Guardian, ορισμένα μέλη ενδέχεται να χάσουν εντελώς την έναρξη του πρωταθλήματος.

Στον αντίποδα, ο Travis Auld, διευθύνων σύμβουλος του Australian Grand Prix Corporation, δήλωσε ότι τα μονοθέσια και ο συνοδευτικός εξοπλισμός έχουν ήδη αποσταλεί από τις δοκιμές του περασμένου μήνα στο Μπαχρέιν.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό μέσο τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, εξήγησε ότι τα οχήματα βρίσκονταν ήδη μέσα σε κοντέινερ στην κεντρική ευθεία του Άμπερτ Παρκ, έτοιμα να τοποθετηθούν στα γκαράζ ενόψει του αγωνιστικού τριημέρου, το οποίο ξεκινά με τις ελεύθερες δοκιμές την προσεχή Παρασκευή.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι πολλά μέλη των ομάδων χρειάστηκε να προχωρήσουν σε νέες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, αποφεύγοντας διεθνείς αεροπορικούς κόμβους σε χώρες όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν δεχθεί πυραυλικά πλήγματα από το Ιράν.

«Μιλάμε για ομάδες, οδηγούς, προσωπικό της Formula 1. Εκτιμώ ότι είναι κοντά στα χίλια άτομα που είχαν ήδη κλείσει πτήσεις και θα προσγειώνονταν σήμερα, αύριο ή την Τετάρτη. Όλες αυτές οι κρατήσεις έπρεπε να αλλάξουν. Όμως πολύς κόσμος σε όλο τον πλανήτη κάνει το ίδιο και, προφανώς, υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αλλά κατάφεραν να το τακτοποιήσουν».

Η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ο 4ος γύρος παραμένει προγραμματισμένος για το Μπαχρέιν στις αρχές Απριλίου και ο 5ος στη Σαουδική Αραβία μία εβδομάδα αργότερα, με αξιωματούχους της F1 να δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Η κατασκευάστρια ελαστικών Pirelli ακύρωσε τις δοκιμές σε βρεγμένο οδόστρωμα στο Μπαχρέιν λόγω της σύγκρουσης, αλλά προσωπικό της παρέμενε εγκλωβισμένο στη Μανάμα, μία από τις περιοχές που αποτέλεσαν στόχο επίθεσης με drone.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα μέλη των ομάδων McLaren και Mercedes βρίσκονταν ακόμη στο Μπαχρέιν, μεταξύ αυτών και ο νέος τρίτος οδηγός των Γερμανών, Frederik Vesti, ο οποίος είχε αναρτήσει σχετικό μήνυμα από την πίστα πριν από δύο ημέρες.