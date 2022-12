Horner και Sulayem «στα μαχαίρια» στο γκαλά της FIA (+video)

Το καθιερωμένο γκαλά της FIA στο οποίο απονέμονται τα τρόπαια της παγκόσμιας ομοσπονδίας στους πρωταθλητές των κατηγοριών διεξήχθη φέτος στην Μπολόνια της Ιταλίας. Στο εν λόγω γκαλά το κλίμα κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ενώ οι προσωπικότητες του Παγκόσμιου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού χωρίς άγχος και πίεση απολαμβάνουν την απονομή.

Ωστόσο φέτος είχαμε μία όχι και τόσο ευχάριστη στιγμή μεταξύ του επικεφαλής της ομάδας της Red Bull Christian Horner, και του προέδρου της FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Έχοντας κερδίσει τόσο το στέμμα των οδηγών όσο και των κατασκευαστών το 2022, o Christian Horner ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τρόπαιο των κατασκευαστών για τη Red Bull. Ο Horner μίλησε με υπερηφάνεια για τη δουλειά που έκανε η ομάδα του κατά τη διάρκεια της χρονιάς αλλά δεν παρέλειψε να “ρίξει τα καρφιά του” για τα όσα έγιναν στο Grand Prix της Ιαπωνίας (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Αυτό το σχόλιο δεν άρεσε στον πρόεδρο της FIA Mohammed Ben Sulayem, ο οποίος έσπευσε να απαντήσει στα λεγόμενα του Christian Horner. Ο Mohammed Ben Sulayem είπε πως δεν ευθύνεται η FIA για το “μπάχαλο” που προκλήθηκε όσον αφορά το πως θα απονεμηθούν οι βαθμοί, καθώς τους κανόνες τους έχουν φτιάξει οι ομάδες της Formula 1, η FIA απλά τους εφαρμόζει.

🎥 : Christian Horner of Red Bull and Mohammed Ben Sulayem of FIA engage in a heated discussion onstage at the Prize Giving ceremony. #F1 #FIAPrizeGiving

pic.twitter.com/9X4z0AfiXI

— F1 Naija 🇳🇬 (@f1_naija) December 10, 2022