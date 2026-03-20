Δέκα χρόνια πριν: Το τρομακτικό ατύχημα των 305 χλμ./ώρα του Alonso (video)

Το GP της Αυστραλίας στις 20 Μαρτίου του 2016 ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν, και βρήκε τον Nico Rosberg στην πρώτη θέση, ενώ πίσω του τερμάτισε ο Lewis Hamilton, για το «1-2» της Mercedes.

Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να ξεχάσει το ανατριχιαστικό ατύχημα του Fernando Alonso, όταν επιχείρησε να προσπεράσει τη Haas του Esteban Gutiérrez.

Καθώς το δίδυμο πλησιάζε τη στροφή 3 στον 18ο γύρο, ο Ισπανός ακούμπησε το πίσω μέρος της Haas, στέλνοντας τη McLaren του στον τοίχο της εξωτερικής πλευράς της πίστας, χωρίς να έχει εκτονωθεί σχεδόν καθόλου η κεκτημένη του ταχύτητα. Στη συνέχει ταξίδεψε στον αέρα, προτού συρθεί προς την αμμοπαγίδα.

Το πόρισμα της FIA έδειξε ότι τη στιγμή που ο Alonso επιχείρησε την προσπέραση είχε αναπτύξει ταχύτητα 313 χλμ./ώρα, ενώ τη στιγμή της σύγκρουσης είχε μειωθεί στα 305 χλμ./ώρα.

Ο Ισπανός κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το μονοθέσιο, με τον Gutiérrez να τρέχει αμέσως κοντά του για να ελέγξει αν ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν καλά.

«Και οι δύο προσπαθήσαμε να παλέψουμε και προφανώς μερικές φορές ξεχνάμε ότι κινούμαστε με 300 χλμ./ώρα και κάθε μικρή σύγκρουση μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη», είχε σχολιάσει ο Alonso για το ατύχημα, δηλώνοντας παράλληλα τυχερός.

«Ήταν μια τρομακτική στιγμή, ένα τρομακτικό ατύχημα. Βλέπεις τον ουρανό, το έδαφος, τον ουρανό, θέλεις να σταματήσεις…

»Είδα έναν μικρό χώρο για να βγω και βγήκα γρήγορα — η μητέρα μου θα βλέπει τηλεόραση, οπότε ήθελα να βγω γρήγορα και να πω ότι είμαι καλά. Αλλά ναι, ήταν αρκετά μεγάλο (το ατύχημα). Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ, ειδικά στη FIA και στη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας — πιθανότατα ζω εξαιτίας αυτού».