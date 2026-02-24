Drive to Survive – Σεζόν 8: Στη δημοσιότητα όλοι οι τίτλοι και οι ιστορίες των επεισοδίων

Η σεζόν 8 του Drive to Survive κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Φεβρουαρίου και μετά την κυκλοφορία του επίσημου τρέιλερ για τη δημοφιλή σειρά ντοκιμαντέρ για την F1, αποκαλύφθηκαεπίσης ο τίτλος και η περίληψη κάθε επεισοδίου.

Συνήθως, κυκλοφορούν δέκα επεισόδια που καλύπτουν την τελευταία χρονιά της F1, αλλά φέτος, το «DTS» θα μεταδώσει μόνο οκτώ. Ας ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους και τις ιστορίες, στις οποίες θα μας ταξιδέψει το Netflix, από την απρόβλεπτη στην εξέλιξή της αγωνιστική περίοδο του 2025.

Επεισόδιο 1: «New Kids on the Track»: Η 8η σεζόν ξεκινά με τους εορτασμούς για τα 75 χρόνια της F1 που πραγματοποιήθηκαν στο O2 Arena του Λονδίνου, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους rookie – έξι οδηγοί έκαναν το ντεμπούτο τους στην F1 το 2025, μεταξύ των οποίων οι Kimi Antonelli και Isack Hadjar. Στην σύνοψη του Επεισοδίου 1 αναφέρεται επίσης η μεταγραφή του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Lewis Hamilton στη Ferrari.

Επεισόδιο 2: «Αυστηρά επαγγελματικά»: Με τους νεοφερμένους Liam Lawson και Jack Doohan να υφίστανται σκληρές δοκιμασίες στις αρχές του 2025. Σε αυτό το επεισόδιο η Alpine και η Sauber έρχονται αντιμέτωπες, καθώς οι νεαροί αστέρες της F1 παλεύουν να αποδείξουν ότι ανήκουν εκεί.

Επεισόδιο 3: «The Number 1 Problem»: Το 2025, γρήγορα έγινε φανερό ότι η McLaren είχε πολύ δουλειά μπροστά της, καθώς τόσο ο Oscar Piastri όσο και ο Lando Norris αναδείχθηκαν ως υποψήφιοι για τον τίτλο. Το επεισόδιο 3 εξετάζει τον «ψυχολογικό πόλεμο» που μαίνεται μεταξύ των δύο οδηγών της Papaya.

Επεισόδιο 4: «Ένας ταύρος χωρίς κέρατα»: Δεν χρειάζεται να μαντέψετε για ποιον πρόκειται. Η αιφνιδιαστική απόλυση του Christian Horner από τη Red Bull τον Ιούλιο του 2025 συγκλόνισε τον κόσμο της F1. Η σύνοψη του επεισοδίου 4 προαναγγέλλει τη δραματική νίκη του Verstappen και της Red Bull στην Ιαπωνία, αλλά τα προβλήματα με το αυτοκίνητο και τη δεύτερη θέση κάνουν τον Horner να νιώθει ότι «οι τοίχοι τον πνίγουν».

Επεισόδιο 5: «The Sky’s the Limit»: Αυτό το επεισόδιο, που διαδραματίζεται στο Grand Prix του Μαϊάμι, εξερευνά την εκρηκτική αρχή της Williams το 2025. Ωστόσο, καθώς ο Alex Albon ανεβαίνει στην κατάταξη, ο νεοφερμένος Carlos Sainz δυσκολεύεται, γεγονός που οδηγεί σε ερωτήματα σχετικά με το αν η Williams έκανε καλά που τον υπέγραψε.

Επεισόδιο 6: «The Duel»: Στο επεισόδιο 6, η Mercedes αντιμετωπίζει τη Ferrari, με έμφαση στην έντονη μάχη των ομάδων για τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των κατασκευαστών, καθώς και στην αρχή της καριέρας των Antonelli και Hamilton στις νέες τους ομάδες.

Επεισόδιο 7: «What Happens in Vegas»: Αυτό το επεισόδιο είναι γεμάτο λάμψη και γοητεία, με έναν νέο διευθυντή ομάδας στο pit wall και την ακύρωση της McLaren, με τους Norris και Piastri να χάνουν τις θέσεις P2 και P4 αντίστοιχα, σε μια δραματική ανατροπή για τη μάχη του τίτλου.

Επεισόδιο 8: «Call me Chucky»: Ο τίτλος προέρχεται από το αστείο του Verstappen ότι ο Zak Brown θα πρέπει να «με φωνάζει Chucky», αφού ο CEO της McLaren παρομοίασε τη δραματική μάχη του Ολλανδού για τον τίτλο με κάτι από ταινία τρόμου. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο συναρπαστικό φινάλε της σεζόν.

Τα κοστοβόρα λάθη της McLaren στο δεύτερο μισό της σεζόν επέτρεψαν στον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen να μειώσει τη διαφορά των 104 βαθμών από την κορυφή σε μόλις 12 πριν από το Αμπού Ντάμπι, και ενώ ο Νorris τελικά κατέκτησε τον τίτλο, αυτό το επεισόδιο θα καταγράψει σίγουρα πόσο κοντά έφτασε ο Ολλανδός στον πέμπτο τίτλο του.

Ορισμένες λεπτομέρειες από την 8η σεζόν του DTS έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν στη δημοσιότητα, όπως η αναφορά του George Russell στις φήμες που συνδέουν τον Max Verstappen με τη Mercedes, και ακόμη και η κατηγορία ότι η οικογένεια Verstappen έσπρωξε τον Horner έξω από τη Red Bull.