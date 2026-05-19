Εικόνα που δεν ξεχνάει κανείς – O Schumacher γιορτάζει με τον Alesi (+video)

Ποτέ δεν θα ξεχάσει ο Jean Alesi όσα συνέβησαν πριν από περίπου 31 χρόνια στον Καναδά.

Ήταν 11 Ιουνίου του 1995, όταν ο οδηγός της Ferrari, Jean Alesi, γιόρτασε τα 31α γενέθλιά του κερδίζοντας το Γκραν Πρι του Καναδά, κατακτώντας την πρώτη του νίκη σε 91 συμμετοχές στη Formula 1.

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε όχι μόνο ο 61χρονος σήμερα Γάλλος, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της πίστας, καθώς ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής ως άνθρωπος και οδηγός. Χιλιάδες σημαίες ανέμιζαν και οι φίλαθλοι ξεχύθηκαν στην πίστα για να γιορτάσουν.

Φυσικά, ο Alesi δεν θα πετύχαινε την πρώτη και μοναδική νίκη του στη F1, αν ο Michael Schumacher, ο οποίος είχε επιβάλει από νωρίς το ρυθμό του, δεν αντιμετώπιζε τεχνικό πρόβλημα με τη Benetton-Renault.

Όταν, ωστόσο, το μονοθέσιο του Γάλλου έμεινε από καύσιμα, κατά τη διάρκεια του γύρου του θριάμβου, ο Γερμανός τον μετέφερε πίσω στα pits πάνω στο δικό του μονοθέσιο.

Ο Alesi καθόταν στο αυτοκίνητο του Σουμάχερ και χαιρετούσε το κοινό του Μόντρεαλ, δημιουργώντας μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες στην ιστορία της Formula 1.

«Το να κερδίζεις με τη Ferrari είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι που δεν μπορείς να ζήσεις με καμία άλλη ομάδα», είπε ο Γάλλος σε μια χαρακτηριστικά συναισθηματική συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα. «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο δώρο γενεθλίων».