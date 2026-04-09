Είναι το μέλλον του Bearman στη Ferrari; – Δεν ανησυχεί ο Komatsu

Ο Ollie Bearman έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο της F1 με το ξεκίνημά του τη φετινή σεζόν, τερματίζοντας έβδομος και πέμπτος στα δύο πρώτα Γκραν Πρι.

Παρότι ο 29χρονος εγκατέλειψε στην Ιαπωνία, οι εμφανίσεις του τον φέρνουν αυτή τη στιγμή έβδομο στη βαθμολογία των οδηγών, πάνω από τη δυάδα της Red Bull και τον Pierre Gasly της Alpine.

Μιλώντας στην εκπομπή Beyond The Grid, ο επικεφαλής της ομάδας Haas, Ayao Komatsu, ανέφερε ότι «δεν έχω δει ακόμα το όριό του», ενώ δήλωσε ανυπόμονος για τις επιδόσεις του στους επόμενους αγώνες. «Έχει τεράστια δυναμική». Όσο ο Bearman λάμπει με τη Haas, οι φήμες για μια μελλοντική μετακίνησή του στη Ferrari θα εντείνονται.

Σε αυτό συμβάλλουν οι στενοί δεσμοί με τη Scuderia, καθώς ήταν οδηγός της Ακαδημίας της ομάδας, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Ferrari στο Γκραν Πρι της Σαουδικής Αραβίας το 2024, αντικαθιστώντας τον Carlos Sainz, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω σκωληκοειδίτιδας.

«Δεν έχει νόημα να ανησυχούμε γι’ αυτό», είπε ο Komatsu όταν ρωτήθηκε αν φοβάται μήπως χάσει τον Bearman στο μέλλον.

«Πιστεύω πολύ στο να ελέγχεις ό,τι μπορείς να ελέγξεις. Η Ferrari επενδύει σε αυτόν εδώ και πολλά χρόνια.

»Αν έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά με τον Ollie και εκείνος αποδώσει τόσο καλά που η Ferrari θελήσει πραγματικά να τον πάρει την επόμενη χρονιά, τότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που κάναμε σωστά τη δουλειά μας», εξήγησε μεταξύ άλλον ο Komatsu.