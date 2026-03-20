Επίσημο: Ο Jonathan Wheatley αποχωρεί από την Audi Revolut F1

Ο Jonathan Wheatley αποχωρεί από την Audi Revolut F1 Team με άμεση ισχύ, για προσωπικούς λόγους. Ο Mattia Binotto αναλαμβάνει καθήκοντα Team Principal, επιπλέον του ρόλου του ως επικεφαλής του Audi F1 Project.

Η Audi προχωρά σε αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του project της στη Formula 1. Πέρα από τα υφιστάμενα καθήκοντά του ως Head of Audi F1 Project, ο Mattia Binotto αναλαμβάνει πλέον και τον ρόλο του Team Principal. Ο Jonathan Wheatley αποχωρεί από την Audi Revolut F1 Team με άμεση ισχύ, για προσωπικούς λόγους. Ο Wheatley συμμετείχε στο Audi F1 Project από τον Απρίλιο του 2025. Μαζί με τον Binotto συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αγωνιστικής ομάδας στις εγκαταστάσεις του Hinwil, στην Ελβετία, η οποία κατέγραψε άμεσα βαθμούς στο ντεμπούτο της στη Formula 1, στις αρχές Μαρτίου. Με τη μετάβαση αυτή, ο Mattia Binotto αναλαμβάνει επιπλέον τον ρόλο του Team Principal, ηγούμενος της Audi Revolut F1 Team και εντός πίστας.

«Είμαστε ευγνώμονες στον Jonathan Wheatley για τη συμβολή του στο project κατά την κρίσιμη φάση εισόδου και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον», δήλωσε ο Gernot Döllner, CEO της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG. «Ο Mattia Binotto και η ομάδα θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα την πορεία που έχουμε χαράξει. Η στρατηγική μας παραμένει αμετάβλητη: επικεντρώνουμε όλες τις προσπάθειές μας στη δημιουργία μιας ομάδας που θα αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και θα διεκδικεί παγκόσμιους τίτλους στη Formula 1 έως το 2030. Θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις οργανωτικές μας δομές, ώστε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο με βιώσιμο τρόπο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι σκιές στο σενάριο των χθεσινών φημών μοιάζουν να μειώνονται, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι από αυτές επιβεβαιώνεται. Αναμένουμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης, με το επόμενο Σαββατοκύριακο να έχουμε μπροστά μας το Grand Prix της Ιαπωνίας…