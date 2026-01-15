F1 2025: Η χρονιά του Lando Norris

Το 2025 η F1 τα είχε όλα: δύο μονομάχους για τον τίτλο, τον εν ενεργεία πρωταθλητή που καραδοκούσε για να τον αρπάξει και τη Ferrari, που και πάλι… δεν βρήκε άκρη.

Στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου, υπήρχαν τρία ερωτήματα για όσα θα διαδραματίζονταν τους επόμενους μήνες στις πίστες: Τι θα κάνει ο Hamilton στη Ferrari, πόση αντίσταση θα προβάλει ο Verstappen, ποιος από τους δύο οδηγούς της McLaren θα πάρει το πρωτάθλημα. Σχετικά με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, η απάντηση ήρθε από τους πρώτους κιόλας αγώνες με το μονοθέσιο της Scuderia, στο οποίο δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί.

Δεν έφταιγε ο ίδιος, κι ας έμενε σε χρόνους και αποτελέσματα πίσω από τον Μονεγάσκο ομόσταβλό του. Ο Leclerc φαίνεται πως έχει συμβιβαστεί με το χάος στη Ferrari στα έξι χρόνια που είναι εκεί, καταφέρνοντας να πάρει αξιοπρεπή αποτελέσματα και να διακριθεί όσο γινόταν. Ήταν ακόμη μία αναιμική χρονιά για τους Ιταλούς, που τερμάτισαν μόλις τέταρτοι στους κατασκευαστές, με την κατάκτηση του τίτλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) να είναι η μόνη τους χαρά για το 2025.

Ο Verstappen υπερασπίστηκε τον τίτλο του μέχρι τον τελευταίο γύρο του τελευταίου αγώνα, χάνοντας για μόλις δύο βαθμούς την ευκαιρία να γιορτάσει το πέμπτο συνεχόμενο πρωτάθλημα και να ισοφαρίσει τον Schumacher. Νωρίτερα, χρειάστηκε να καλύψει με αλλεπάλληλες νίκες ένα τεράστιο «χάντικαπ» σε βαθμούς έναντι των οδηγών της McLaren, με τη συνδρομή και λαθών από την πλευρά τους. Ως αποτέλεσμα, ήταν ο πολυνίκης της χρονιάς (8 νίκες), το σημαντικότερο όμως είναι ότι απέδειξε πως οδηγικά βρίσκεται σε άλλο επίπεδο, έναντι όλων.

Το 2025 η McLaren ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του 10oυ παγκόσμιου τίτλου της στους κατασκευαστές, προγνωστικό που επιβεβαιώθηκε νωρίς. Ο Αυστραλός Oscar Piastri (o ανταγωνιστής και team-mate του Lando) ήταν ταχύτατος, δείχνοντας περισσότερη ωριμότητα στους πρώτους αγώνες της χρονιάς. Στον αντίποδα, ο Norris δεν απέφευγε τις ανωριμότητες και τα μικρολάθη στην πίστα, που κόστιζαν βαθμούς, καμιά φορά και εγκαταλείψεις, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται για το αν ήταν έτοιμος για τίτλο. Κάποια στιγμή, ο Oscar έφυγε μπροστά κατά 34 βαθμούς, μια διαφορά που έπρεπε οπωσδήποτε να καλυφθεί.

Όσο ο Norris μείωνε τη διαφορά του από τον Αυστραλό με τις νίκες του στην Ουγγαρία, στο Μεξικό και στη Βραζιλία, ο Piastri έζησε μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων με επιπτώσεις και στην ψυχολογία του. Η απώλεια της βαθμολογικής του πρωτοπορίας φαίνεται πως ήταν η απάντηση στο ερώτημα «ποιος από τους δύο μπορεί να σηκώσει το βάρος της κατάκτησης ενός παγκόσμιου τίτλου;». Παρά τις περί του αντιθέτου ενδείξεις, τελικά ήταν ο Lando αυτός. Ο 26χρονος από το Bristol κατάφερε να διαχειριστεί χωρίς λάθη και με ψυχραιμία την υπέρ του βαθμολογική διαφορά από τον Ολλανδό που διαρκώς μειωνόταν και να μείνει μπροστά του μέχρι το τέλος. Έτσι, έγινε ο 35ος οδηγός της F1 που κατακτά πρωτάθλημα και ο 11ος από τη Μεγάλη Βρετανία. Αν έπεται συνέχεια, θα το μάθουμε τα επόμενα χρόνια…