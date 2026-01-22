F1 2026: Αποκάλυψη για την Mercedes

Η Mercedes αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες του μονοθεσίου της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 του 2026, το οποίο διαθέτει ανανεωμένη εμφάνιση στα εμβληματικά ασημί και μαύρα χρώματα της ομάδας.

Η Mercedes, η οποία κατάφερε να ανακάμψει και να τερματίσει δεύτερη στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών πέρυσι, θα διατηρήσει όπως είναι γνωστό αμετάβλητη τη σύνθεσή της με τους George Russell και Kimi Antonelli για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Το W17, όπως και όλα τα ανταγωνιστικά του μοντέλα, θα είναι μικρότερο, στενότερο και ελαφρύτερο από τον προκάτοχό του, καθώς έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους νέους αεροδυναμικούς κανονισμούς που ισχύουν από το 2026.

«Η Formula 1 θα υποστεί σημαντικές αλλαγές το 2026 και είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή τη μετάβαση», δήλωσε ο διευθυντής της ομάδας και διευθύνων σύμβουλος Toto Wolff. «Οι νέοι κανονισμοί απαιτούν καινοτομία και απόλυτη συγκέντρωση σε όλους τους τομείς της απόδοσης. Η δουλειά μας στο νέο αυτοκίνητο και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της μονάδας ισχύος και των προηγμένων βιώσιμων καυσίμων με την Petronas αντικατοπτρίζουν αυτή την προσέγγιση.

Η δημοσίευση των πρώτων εικόνων του W17 είναι απλώς το επόμενο βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Αντιπροσωπεύει τη συλλογική, συνεχή προσπάθεια των ομάδων μας στο κέντρο μονάδων ισχύος του Brixworth και στο κέντρο σασί του Brackley. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε σκληρά τους επόμενους μήνες».

Η Mercedes θα ενωθεί με τις υπόλοιπες ομάδες στην Ισπανία την επόμενη εβδομάδα για το πενθήμερο Barcelona Shakedown. Κατόπιν, θα διοργανώσει μια εκδήλωση για την έναρξη της αγωνιστκής περιόδου με τους οδηγούς, τα ανώτερα στελέχη και το μονοθέσιο W17 στις 2 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Μπαχρέιν για τις επίσημες δοκιμές πριν από την έναρξη της σεζόν, με δύο τριήμερες δοκιμές προγραμματισμένες για τις ομάδες, ώστε να τελειοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους.