F1 2026: Αυτά είναι τα πιο παράξενα στατιστικά των τριών πρώτων αγώνων

Από τον Antonelli που γράφει ιστορία, μέχρι το μουδιασμένο ξεκίνημα του Verstappen.

Η σεζόν της F1 για το 2026 έχει ήδη συμπληρώσει τρεις γύρους, με τους οδηγούς να έχουν αγωνιστεί στα Γκραν Πρι της Αυστραλίας, της Κίνας και της Ιαπωνίας.

Παρά τις εκπλήξεις και τις δυνατές μονομαχίες, οι πρώτοι τρεις γύροι έχουν φέρει στην επιφάνεια και μερικά απρόσμενα στατιστικά, με πρωταγωνιστή τον Kimi Antonelli.

Antonelli: Ένας νεαρός που γράφει ιστορία

Ο Kimi Antonelli είναι ο νεότερος οδηγός στην ιστορία που ηγείται του πρωταθλήματος, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, ο Ιταλός γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 2006 – αφού ο Fernando Alonso είχε ήδη κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο με τη Renault και ενώ βρισκόταν σε τροχιά για τον δεύτερο.

Ο Lewis Hamilton ήταν 22 ετών όταν έκανε το ντεμπούτο του στη F1 το 2007 (GP Αυστραλίας) και ήταν ο προηγούμενος νεότερος οδηγός που είχε ηγηθεί του πρωταθλήματος.

Επιπλέον, ο Antonelli έχει κερδίσει δύο GP στα 19 του, όταν Verstappen χρειάστηκε να γίνει 20 ετών προκειμένου να εξασφαλίσει τη 2η νίκη του (GP Μαλαισίας 2017).

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο Antonelli είναι ο πρώτος Ιταλός που κερδίζει διαδοχικούς αγώνες από το 1953, όταν το είχε πετύχει ο Alberto Ascari, ο οποίος είχε κατακτήσει και τον τίτλο εκείνη τη χρονιά.

Ηλικιωμένοι και νέοι

Το… γηραιότερο βάθρο στην ιστορία της F1 σημειώθηκε στην εναρκτήρια σεζόν, το 1950 όταν οι Nino Farina, Luigi Fagioli και Louis Rosier σχημάτισαν το βάθρο της Ελβετίας. Το συνολικό άθροισμα της ηλικίας τους ξεπερνούσε τα 140 έτη, δηλαδή ο μέσος όρος ήταν 46 έτη.

Στον αντίποδα, στην Ιαπωνία, η αθροιστική ηλικία των Antonelli, Piastri και Leclerc ήταν κάτω από 73 χρόνια, δηλαδή ο μέσος όρος ήταν λίγο πάνω από 24 έτη.

Hamilton is back

Ο Hamilton κατάφερε να πετύχει το πρώτο του βάθρο με τη Ferrari στη Σαγκάη, στον 26ο αγώνα του με τα κόκκινα χρώματα, αφού δεν είχε ανέβει στο βάθρο στην πρώτη του σεζόν με τη Scuderia.

Αντίθετα, το πρώτο του βάθρο με τη McLaren ήρθε μόλις στον πρώτο αγώνα της rookie χρονιάς του – τερμάτισε 3ος στο ντεμπούτο του στην Αυστραλία.

Όσο για το πέρασμά του από τη Mercedes, ο Βρετανός ανέβηκε στο βάθρο μόλις στον δεύτερο αγώνα του με τα «Ασημένια Βέλη».

Ο Piastri και ο Bruce McLaren

Οι οδηγοί της McLaren είχαν ένα ασταθές ξεκίνημα στη νέα σεζόν, με τον Piastri να μην καταφέρνει να εκκινήσει σε κανένα από τα δύο πρώτα Γκραν Πρι. Η τελευταία φορά που κάποιος οδηγός δεν εκκίνησε σε δύο συνεχόμενους αγώνες ήταν ο Bruce McLaren το 1969, στις ΗΠΑ και στο Μεξικό.

Ο Lando Norris επίσης δεν εκκίνησε στην Κίνα. Η τελευταία φορά που η McLaren δεν είχε κανένα μονοθέσιο στην εκκίνηση ήταν στην Ινδιανάπολη το 2005.

Το αργό ξεκίνημα του Verstappen

Tα αποτελέσματα του Verstappen στους τρεις πρώτους αγώνες μοιάζουν ασυνήθιστα, δεδομένης της επιτυχίας του τα τελευταία χρόνια: 6ος στην Αυστραλία, εγκατάλειψη στην Κίνα και 8ος στην Ιαπωνία.

Αυτό είναι το χειρότερο ξεκίνημά του σε σεζόν ως οδηγός της Red Bull από το 2022, όταν δεν τερμάτισε στους δύο από τους τρεις πρώτους αγώνες λόγω προβλημάτων αξιοπιστίας.

Επιπροσθέτως, είναι η πρώτη φορά από το 2018 που ο Ολλανδός δεν ανεβαίνει στο βάθρο σε έναν από τους τρεις πρώτους γύρους και βρίσκεται 9ος στο Πρωτάθλημα Οδηγών, πίσω από τους Ollie Bearman και Pierre Gasly.