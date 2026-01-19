F1 2026: H Haas παρουσίασε το νέο της livery για το 2026

Η Haas παρουσίασε τα χρώματα του νέου της μονοθεσίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της F1 του 2026, μία εβδομάδα πριν από τις δοκιμές της Βαρκελώνης.

Η αμερικανική ομάδα παρέμεινε πιστή στην παραδοσιακή της προσέγγιση να παρουσιάζει τα αυτοκίνητά της online πριν τα αποκαλύψει στην πίστα, αντί να διοργανώνει ειδική εκδήλωση. Η Haas θα διατηρήσει την ίδια σύνθεση οδηγών, με τους Esteban Ocon και Ollie Bearman για την ενδέκατη σεζόν της στην F1, ενώ ο Ayao Komatsu θα συνεχίσει να ηγείται της ομάδας.

Η αποκάλυψη μας έδωσε μια γεύση από το τι μπορούμε να περιμένουμε από τους νέους κανόνες της Formula 1 για το σασί και τη μονάδα ισχύος, που θα περιλαμβάνουν μικρότερα και ελαφρύτερα αγωνιστικά αυτοκίνητα με κινητήρες που έχουν 50-50 κατανομή ισχύος μεταξύ καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργούν με προηγμένο βιώσιμο καύσιμο.

Η ανανεωμένη εμφάνιση, που είναι κυρίως λευκή, περιλαμβάνει επίσης την επωνυμία από την Toyota Gazoo Racing (TGR), η οποία έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την ομάδα για το 2026.

Ο ιδιοκτήτης Gene Haas δήλωσε: «Όπως όλες οι ομάδες, αντιμετωπίσαμε την πρόκληση να αγωνιστούμε το 2025, ενώ παράλληλα προσπαθούσαμε να σχεδιάσουμε και τώρα να κατασκευάσουμε αυτά τα νέα αυτοκίνητα που πληρούν τους νέους κανονισμούς για τη σεζόν του 2026.