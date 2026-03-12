F1 2026 – H συνέχεια στην Κίνα…

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της F1 ταξιδεύει στη Σαγκάη. Eκεί θα δοθεί η συνέχεια της πολύμηνης «μάχης» -όπως αναμένεται ή ελπίζεται- για τους παγκόσμιους τίτλους οδηγών και κατασκευαστών, στην οποία για την ώρα υπερέχει η Mercedes.

Στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, όπως συνέβη και πέρυσι, ο πρώτος από τους έξι αγώνες sprint διάρκειας 19 γύρων που έχουν προγραμματιστεί για το 2026 θα διεξαχθεί το Σάββατο.

Η επιλογή ελαστικών για το Σαββατοκύριακο του Grand Prix της Κίνας παραμένει αμετάβλητη από τότε που η πίστα επέστρεψε στο ημερολόγιο του πρωταθλήματος πριν από δύο χρόνια. Οι ομάδες θα χρησιμοποιήσουν τις C2, C3 και C4 για να αντιμετωπίσουν την πίστα μήκους 5,451 χιλιομέτρων.

Το Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο της Σαγκάης, του οποίου η διαρρύθμιση μοιάζει με το ιδεόγραμμα shang που σημαίνει «προς τα πάνω», διαθέτει δύο κύριες ευθείες και 16 στροφές. Η πρώτη ευθεία συνδέει τη στροφή 13 (ελαφρώς κεκλιμένη) με τη στροφή 14, ενώ η δεύτερη (μήκους άνω του ενός χιλιομέτρου) φιλοξενεί τη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού. Ορισμένες στροφές είναι πολύ γρήγορες, όπως το τμήμα S που σχηματίζεται από τις στροφές 7 και 8, ενώ άλλες είναι πολύ πιο αργές, όπως οι συνδυασμοί των στροφών 1 και 3, 6 και 14. Αυτές οι ακολουθίες, σε συνδυασμό με τα τμήματα υψηλής ταχύτητας, καθιστούν την πίστα απαιτητική για τα ελαστικά και αποτελούν πρόκληση για την ανάκτηση ενέργειας με τις νέες μονάδες ισχύος.

Η πίστα της Σαγκάης ανακατασκευάστηκε πλήρως τον Αύγουστο του 2024. Η νέα άσφαλτος αύξησε σημαντικά την πρόσφυση, μειώνοντας κατά συνέπεια τους χρόνους των γύρων. Ωστόσο, η πιο ομαλή επιφάνεια προκάλεσε φθορά των ελαστικών το 2025, ιδιαίτερα στον μπροστινό άξονα, κάτι που αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα εκείνη τη χρονιά, ειδικά κατά τη διάρκεια του Sprint. Το φαινόμενο, ωστόσο, μειώθηκε σε ένταση την Κυριακή χάρη στην εξέλιξη της πίστας.

Μόνο τρεις οδηγοί το 2025 επέλεξαν τη σκληρή γόμα στην εκκίνηση του Grand Prix της Κίνας, ενώ οι υπόλοιποι οδηγοί επέλεξαν τη μεσαία, ενώ η μαλακή δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα της Κυριακής. Η πιο συνηθισμένη στρατηγική ήταν το ένα pit stop, με μακρύ δεύτερο σκέλος και σκληρά ελαστικά.

Φέτος είναι η 19η διοργάνωση του Grand Prix της Κίνας στην πίστα της Σαγκάης. Ο πρώτος αγώνας, τον οποίο κέρδισε ο Rubens Barrichello, πραγματοποιήθηκε το 2004. Η διοργάνωση παρέμεινε στο ημερολόγιο χωρίς διακοπή μέχρι το 2019 και επέστρεψε το 2024. Ο Lewis Hamilton και η Mercedes κατέχουν το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στην κινεζική πίστα, με έξι νίκες ο καθένας. Ο Βρετανός οδηγός είναι επίσης ο κάτοχος του ρεκόρ για τις θέσεις στο βάθρο με 9, ακολουθούμενος από τους Kimi Räikkönen και Sebastian Vettel με 6.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ΑΝΤ1+. O αγώνας θα μεταδοθεί και σε μαγνητοσκόπηση, την Κυριακή στις 16.30, από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 13 Μαρτίου

05.30 Ελεύθερες δοκιμές ANT1+

09.30 Κατατακτήριες sprint ANT1+

Σάββατο 14 Μαρτίου

05.00 Aγώνας sprint ANT1+

09.00 Κατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 15 Μαρτίου

09.00 Αγώνας ANT1+