F1 2026: H Williams αποκάλυψε τα χρώματα της FW48

Η Williams αποκάλυψε την εντυπωσιακή μπλε εμφάνιση που θα κοσμεί την FW48, το μονοθέσιο της Formula 1 για το 2026.

Ο επικεφαλής της ομάδας James Vowles και οι οδηγοί Carlos Sainz και Alex Albon, αποκάλυψαν τη νέα εμφάνιση στο εργατικό δυναμικό των 1.200 ατόμων στο Grove την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Το κύριο χρώμα της FW48 είναι ένα έντονο γυαλιστερό μπλε, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το μαύρου χρώματος τμήμα που εκτείνεται από την πλευρά μέχρι το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Υπάρχει επίσης μια κόκκινη και άσπρη γραμμή, η οποία υπενθυμίζει τα χαρακτηριστικά των μονοθεσίων της Williams που κατέκτησαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως η FW14B του Nigel Mansell και η FW18 του Damon Hill, η οποία γιορτάζει την 30ή επέτειό της φέτος.

Η μεγαλύτερη τροποποίηση στο σχεδιασμό αφορά την προσθήκη λευκού χρώματος στο πλαϊνό πτερύγιο, την μπροστινή και την πίσω πτέρυγα. Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης μια σειρά από νέους χορηγούς, περιλαμβανομένης της Barclays, τράπεζας της οποίας ο ιδρυτής Sir Frank Williams ήταν συνεργάτης, παρέχοντας στην ομάδα τραπεζικές υπηρεσίες για πολλά χρόνια.

Ο επικεφαλής James Vowles, δήλωσε: «Το 2026 είναι το επόμενο βήμα στην πορεία επιστροφής προς την κορυφή για την Atlassian Williams F1 Team, καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή για το άθλημα και είμαστε ενθουσιασμένοι για τη σεζόν που έρχεται. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι θα συμβεί στον πρώτο αγώνα, αλλά ανυπομονούμε να το μάθουμε».

Ο Albon δήλωσε: «Είναι πάντα ξεχωριστό να βλέπεις μια νέα εμφάνιση για πρώτη φορά και η FW48 φαίνεται απίστευτη. Ο σχεδιασμός πραγματικά ξεχωρίζει, είναι τολμηρή, μοντέρνα και αναμφισβήτητα Atlassian Williams F1 Team.

Ο Sainz πρόσθεσε: «Η FW48 είναι μια πραγματική δήλωση των προθέσεών μας για το 2026. Ο σχεδιασμός τιμά την κληρονομιά της Atlassian Williams F1, ενώ παράλληλα υιοθετεί μια φρέσκια, δυναμική εμφάνιση για τη νέα εποχή».

Η Williams είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα το 2026, αφού η ομάδα επέλεξε να μην συμμετάσχει στο Shakedown της Βαρκελώνης την περασμένη εβδομάδα λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή. Ο Vowles αργότερα δήλωσε ότι η FW48 έχει περάσει όλες τις υποχρεωτικές δοκιμές πρόσκρουσης και η ομάδα είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις επίσημες δοκιμές πριν από την σεζόν στο Μπαχρέιν, οι οποίες ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα στις 11 Φεβρουαρίου. Θα προσπαθήσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, αφού και οι 10 αντίπαλες ομάδες τους έκαναν κάποιες δοκιμές την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία, περιλαμβανομένων των νεοφερμένων Cadillac και Audi. Η εμβληματική βρετανική ομάδα επιδιώκει να κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή, αφού εξασφάλισε μια εξαιρετική πέμπτη θέση στο Πρωτάθλημα το 2025.