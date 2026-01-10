F1 2026: Η Honda δημοσίευσε την πρώτη εικόνα της μονάδας ισχύος της Aston Martin

Η Honda μοιράστηκε στα social media μια πρώτη εικόνα της μονάδας ισχύος, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Aston Martin στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 του 2026.

Μέσω των κοινωνικών δικτύων ο Ιάπωνας κατασκευαστής δημοσίευσε μια φωτογραφία, καθώς και ένα σύντομο βίντεο, που δείχνει το περίγραμμα της μονάδας ισχύος που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Aston Martin στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 του 2026.

Η Honda θα παρουσιάσει την μονάδα ισχύος του 2026 κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στις 20 Ιανουαρίου, πριν από την παρουσίαση της Aston Martin στις 9 Φεβρουαρίου. Οι κανονισμοί της F1 για το 2026 εισάγουν μια κατανομή 50:50 μεταξύ εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικής ενέργειας. Μιλώντας στην Aston Martin για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό στα αυτοκίνητα, ο πρόεδρος της Honda Racing Corporation Koji Watanabe εξήγησε:

«Η μετάβαση σε μια μονάδα ισχύος με κατανομή 50:50 σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του τρόπου με τον οποίο παράγουμε και αποθηκεύουμε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, αλλά πρέπει επίσης να καθορίσουμε πού και πόση από αυτή χρησιμοποιείται. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο: Οι τρέχουσες μονάδες ισχύος απαιτούν προσεκτική διαχείριση του πού ανακτάται η ενέργεια και πού χρησιμοποιείται γύρω από την πίστα, αλλά αυτό γίνεται πιο κρίσιμο το 2026.

Τα μοτίβα χρήσης ενέργειας διαφέρουν από στροφή σε στροφή και ένα μόνο κύκλωμα μπορεί να έχει χιλιάδες μοτίβα χρήσης ενέργειας. Έχουμε αναπτύξει εσωτερικά λογισμικό στην HRC για τη διαχείριση περισσότερων από 20.000 παραμέτρων ροής δεδομένων, που προέρχονται από τη μονάδα ισχύος, προκειμένου να καθορίσουμε τα βέλτιστα μοτίβα χρήσης ενέργειας.