F1 2026: Νέος οδηγός δοκιμών για την Williams

Η Williams ανακοίνωσε ότι ο απόφοιτος της ακαδημίας οδηγών της Victor Martins θα αναλάβει νέα καθήκοντα στην ομάδα, ως οδηγός δοκιμών και ανάπτυξης για την αγωνιστική περίοδο του 2026, συνδυάζοντας τις υποχρεώσεις του στην Formula 1 με τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (FIA WEC) για την Alpine. Ο 24χρονος Γάλλος οδηγός εντάχθηκε στην ακαδημία οδηγών της Williams στις αρχές του 2025, έχοντας προηγουμένως κερδίσει το πρωτάθλημα Formula Renault Eurocup το 2020, τον τίτλο της FIA Formula 3 το 2022 και έχοντας τερματίσει ως κορυφαίος rookie στην σεζόν της FIA Formula 2 το 2023. Κέρδισε πολλές νίκες και θέσεις στο βάθρο, σε τρεις σεζόν της F2 με την ART Grand Prix, με πιο πρόσφατη τη νίκη του στο Feature Race του Κατάρ το 2025.

Ο Martins θα αναλάβει τον ρόλο του οδηγού δοκιμών και ανάπτυξης στη Williams, μαζί με τους Oliver Turvey και Harrison Scott, όπου θα «διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των προγραμμάτων ανάπτυξης της ομάδας για την υποστήριξη των οδηγών της ομάδας στη F1 Alex Albon και Carlos Sainz. Τα καθήκοντά του θα περιλαμβάνουν τη βελτίωση του προσομοιωτή Driver-in-Loop (DIL) της Williams, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του 2025, ενώ θα συμμετάσχει επίσης στην ανάπτυξη ενός ειδικού προσομοιωτή Driver Academy DIL για την υποστήριξη νέων ταλέντων στην πορεία τους προς την F1. Ο Victor Martins οδήγησε την FW47 στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών της Βαρκελώνης και η υποστήριξή του στο πρόγραμμα TPC (Testing of Previous Cars) του δίνει την ευκαιρία να έχει ουσιαστική επίδραση στην ανάπτυξη της Williams FW48.