F1 2026: Οι ημερομηνίες παρουσίασης των ομάδων

Οι δέκα από τις ένδεκα ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 του 2026, δημοσιοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες τις ημερομηνίες παρουσίασης τους, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση της McLaren.

Οι παρουσιάσεις των ομάδων για το 2026 θα γίνουν σε κλίμα πολύ πιο «γήινο» από εκείνο του 2025, όπου όλες οι ομάδες είχαν παρουσιαστεί σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του θεσμού που εξελίχθηκε σε κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, εξαιρουμένης της Mclaren, όλες οι αγωνιστικές ομάδες ανακοίνωσαν τις ημερομηνίες παρουσίασής τους. Τρεις από αυτές που έχουν ήδη ανακοινώσει, θα μας δείξουν το νέο μονοθέσιό τους, ενώ οι υπόλοιπες επτά τα αγωνιστικά τους χρώματα για το 2026. Επίσης τρεις θα είναι και εκείνες που θα παρουσιαστούν διαδικτυακά (online).

Red Bull Racing: 15 Ιανουαρίου στο Ντιτρόιτ (livery)

Racing Bulls: 15 Ιανουαρίου στο Ντιτρόιτ (livery)

Audi: 20 Ιανουαρίου στο Βερολίνο (livery)

Ferrari: 23 Ιανουαρίου στο Φιοράνο (μονοθέσιο)

Alpine: 23 Ιανουαρίου στη Βαρκελώνη (livery)

Haas: 23 Ιανουαρίου online (livery)

Mercedes: 2 Φεβρουαρίου online (μονοθέσιο)

Williams: 3 Φεβρουαρίου στο Grove (livery0

Cadillac: 8 Φεβρουαρίου στο Super Bowl (livery)

Aston Martin: 9 Φεβρουαρίου στην Σαουδική Αραβία (μονοθέαιο)

McLaren: Αναμένεται

Το 2026 αλλάζει και ο χάρτης των κατασκευαστών κινητήρων της Formula 1. Ένας νέος παίκτης έρχεται στο χώρο, που δεν είναι άλλος από την Ford, με ένδοξο παρελθόν για δεκαετίες (κατά κύριο λόγο με τον περίφημο Cosworth V8). Θα είναι ο νέος προμηθευτής των κινητήριων μονάδων της Red Bull και της θυγατρικής της (Racing Bulls).

Περισσότερα για το θέμα αυτό, στις 15 Ιανουαρίου, στην επίσημη παρουσίαση της ομάδας ενόψει του νέου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1.

Η χρονιά που έρχεται φέρνει κι ένα παράδοξο, καθώς η Alpine θα λάβει μέρος στο θεσμό χωρίς γαλλικό κινητήρα για πρώτη φορά, ξεκινώντας τη συνεργασία της με την Mercedes.

Τη μονάδα της γερμανικής εταιρείας θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί η Williams, έχοντας κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένη από αυτό, όπως φυσικά και η παγκόσμια πρωταθλήτρια McLaren. Όσο για την πρωτοεμφανιζόμενη Cadillac, την ενδέκατη ομάδα του grid, το 2026 θα είναι μια χρονιά γνωριμίας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εμπειριών και δεδομένων.

Το πλαίσιο των μονοθεσίων της, που όπως ξέρετε θα οδηγούν οι πολύπειροι Bottas και Perez, είναι της Dallara, ενώ προμηθευτής κινητήρων θα είναι η Ferrari. Η συνεργασία του Μαρανέλο με την Haas ασφαλώς συνεχίζεται…

Ξεχωριστή περίπτωση είναι η Aston Martin, με προμηθευτή κινητήρων την Honda τη νέα χρονιά. Η βρετανική ομάδα έχει επενδύσει πολλά στη νέα εποχή της Formula 1, με στόχο να πρωταγωνιστήσει και κάποια στιγμή να σημειώσει νίκες και να πατήσει στην κορυφή.

Τέλος, στις εκκινήσεις του 2026 θα υπάρχει και η Audi, που γίνεται η τρίτη ομάδα μετά την Mercedes και την Ferrari με δικό της πλαίσιο και δικό της κινητήρα. Οι Γερμανοί, στην επίσημη ανακοίνωση για την συμμετοχή της στην Formula 1, δήλωσαν ότι στόχος τους είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος μέχρι το 2030.

Με βάση το παρελθόν τους στο WRC και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής όλοι ξέρουν ότι έχουν τη δυναμική για να τα καταφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, το 2026 θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά…