F1 2026: Οι νέοι κανονισμοί που ισχύουν από φέτος

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 φέρνουν μαζί τους τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων χρόνων.

Τα νέα μονοθέσια διαθέτουν πλέον ενεργή αεροδυναμική και νέες υβριδικές μονάδες κίνησης, με αυξημένη ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, το DRS είναι πια παρελθόν, αφού αντικαταστάθηκε από νέο σύστημα προσφοράς προσωρινής μέγιστης ισχύος. Από πλευράς διαστάσεων και βάρους, τα αυτοκίνητα του 2026 είναι ελαφρύτερα κατά 30 κιλά, σε σχέση με τα απερχόμενα. Επίσης, έχουν και πιο κοντό μεταξόνιο, αν μπορείς να πεις «κοντό» το μήκος των 3.400 χλστ. (ήταν 3.600 χλστ. το 2025). Ακόμη, το πλάτος τους είναι μειωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (από τα 2.000 χλστ. κατεβαίνει στα 1.900 χλστ. Στον τομέα της ασφάλειας, ενισχύθηκαν περαιτέρω το πλαίσιο και το ρύγχος των μονοθεσίων.

ACTIVE AERO

Ενεργή αεροδυναμική (Active Aero) μέσω της χρήσης κινητών πτερυγίων στην εμπρός και πίσω πτέρυγα, τα οποία ρυθμίζονται αυτόματα για χαμηλή αντίσταση στις ευθείες (x-mode) και υψηλή κάθετη δύναμη στις στροφές (z-mode). Mε το ελάχιστο βάρος των μονοθεσίων να κατέρχεται πλέον στα 768 κιλά, τα ελαστικά έγιναν στενότερα (25 χλστ. εμπρός και 30 χλστ. πίσω) προκειμένου να μειωθεί η οπισθέλκουσα.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Η μονάδα MGU-H, το ομολογουμένως πολύπλοκο σύστημα ανάκτησης ενέργειας από τη θερμότητα των καυσαερίων καταργήθηκε, για να μειωθεί το κόστος και να διευκολυνθεί η είσοδος των νέων κατασκευαστών. Η κατανομή ισχύος μοιράζεται πλέον εξίσου (50/50) μεταξύ του θερμικού κινητήρα (V6 Turbo) και του ηλεκτροκινητήρα (MGU-K), με την ηλεκτρική ισχύ να τριπλασιάζεται από τα 120kW στα 350kW. Τα μονοθέσια χρησιμοποιούν πλήρως (100%) βιώσιμα καύσιμα που δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ DRS

Το γνωστό μας DRS άλλαξε μορφή, παραχωρώντας τη θέση του σε δύο νέα συστήματα, το Overtake Mode και το Boost Mode. Με το πρώτο, όταν ένας οδηγός βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου από τον προπορευόμενο, θα έχει πρόσβαση σε επιπλέον ηλεκτρική ώθηση (μέχρι 350kW) για να επιχειρήσει το προσπέρασμα. Με το δεύτερο, έχει μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση της μπαταρίας του, επιλέγοντας πότε θα χρησιμοποιήσει την αποθηκευμένη ενέργεια για αμυνθεί ή να επιτεθεί.

Η F1 ΣΤΗΝ TV

Όλη η δράση της φετινής αγωνιστικής χρονιάς στις πίστες της F1, όπως επίσης και τα παραλειπόμενά της μαζί με τα ενημερωτικά ρεπορτάζ, θα μεταδίδονται ζωντανά στη χώρα μας από το συνδρομητικό κανάλι ΑΝΤ+ με τον Τάκη Πουρναράκη, τον Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους.