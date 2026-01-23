F1 2026 – Oι πρώτες εικόνες της νέας Ferrari

Η Ferrari έγινε η έκτη αγωνιστική ομάδα της Formula 1 που αποκάλυψε τα χρώματα της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026, στην πίστα του Fiorano στην Ιταλία.

Το νέο μονοθέσιο, το οποίο θα οδηγήσουν οι Lewis Hamilton και Charles Leclerc, θα βγει στην ιδιόκτητη πίστα της Ferrari αργότερα μέσα στην ημέρα, με τη Scuderia να ελπίζει σε μια διαφορετική πορεία, μετά από μια κακή σεζόν του 2025, με την οποία θα επιστρέψει στις νίκες και στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα είναι η έκτη μετά τις Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi και Mercedes που αποκαλύπτει τα χρώματά της.

Η αισθητική του αυτοκινήτου παραπέμπει στην ένδοξη για τους Ιταλούς «312 Transversalmente» της δεκαετίας του ‘70, με την οποία κατέκτησαν τρεις συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών. Η Ferrari αισιοδοξεί ότι το νέο της μονοθέσιο θα μπορέσει να τερματίσει μια περίοδο έλλειψης τίτλων που εκτείνεται σχεδόν δύο δεκαετίες πίσω, μέχρι το 2008, με το 2007 να σηματοδοτεί το τελευταίο πρωτάθλημα οδηγών χάρις στον Kimi Raikkonen.

«Το 2026 σίγουρα θα είναι μια πολύ συναρπαστική σεζόν», δήλωσε ο Vasseur καθώς εμφανιζόταν η SF-26. «Είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή στους κανονισμούς της F1 τα τελευταία 25 χρόνια. Αλλάζουμε το πλαίσιο, τον κινητήρα, την μπαταρία, τα ελαστικά, τους κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση είναι λίγο διαφορετική. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν σε κάθε θέμα. Η έναρξη της σεζόν είναι πάντα συναρπαστική».