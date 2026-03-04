F1 2026: Ομάδες – μονοθέσια & οδηγοί

Oι ομάδες, οι οδηγοί και τα μονοθέσια που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2026.

McLAREN MASTERCARD F1 TEAM

#1 Lando Norris

#81 Oscar Piastri

Η MCL40 στα κλασικά πορτοκαλί χρώματα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών της McLaren, με τους Νorris και Piastri για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Lando, παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, θα αγωνιστεί με τον αριθμό 1. Η φετινή είναι η έβδομη σεζόν του στη McLaren και στην F1, αφού δεν έχει αγωνιστεί με άλλη ομάδα. Οι οδηγοί θα είναι ελεύθεροι να διεκδικήσουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα, κατά την πάγια τακτική του βρετανικού team, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και το μονοθέσιο αποδειχθεί κορυφαίο.

MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM

#63 George Russell

#12 Κimi Antonelli

Η Mercedes W17 θα είναι το αγωνιστικό όπλο του «αστεριού» της Στουτγάρδης για το 2026, στα χέρια των George Russell και Κimi Antonelli. Ο Βρετανός (με δύο νίκες μέσα στο 2025) είναι γνωστός για την ταχύτητα και την σταθερότητά του, ενώ ο νεαρός Ιταλός έπεισε με τα αποτελέσματά του πέρσι κατακτώντας την pole position στο σπριντ του Μαϊάμι, καθώς και θέσεις στο βάθρο στον Καναδά, τη Βραζιλία και το Λας Βέγκας. Τα «ασημένια βέλη» ελπίζουν πως οι νέοι κανονισμοί θα τα βοηθήσουν να επανέλθουν στην προ του 2021 κυριαρχία τους.

ORACLE RED BULL RACING F1 TEAM

#3 Μax Verstappen

#6 Ιsack Hadjar

Κυρίαρχη προσωπικότητα στην ομάδα είναι ο τετράκις παγκόσμιος Μax Verstappen, που θα ξεκινήσει την ενδέκατη σεζόν του σε αυτήν, αυτή τη φορά με ομόσταυλο τον ικανότατο Ιsack Hadjar. Είναι ο έβδομος συνολικά, με τον οποίο θα συνεργαστεί ο Μax στη διάρκεια της θητείας του στους «Ταύρους». Όλοι πιστεύουν πως ο Γάλλος θα τα πάει καλύτερα από τους προκατόχους του. Οι πρώτες εντυπώσεις από την RB22 ήταν θετικές στη Βαρκελώνη, η συνεργασία με τη Ford στον τομέα του κινητήρα φαίνεται να ξεκίνησε ομαλά, μένει να το δούμε αυτό και στο πεδίο. Ο Μax Verstappen φέτος θα αγωνιστεί με τον αριθμό 3.

SCUDERIA FERRARI HP

#16 Charles Leclerc

#44 Lewis Hamilton

Ολόκληρος ο κόσμος της F1 εύχεται οι νέοι κανονισμοί να φέρουν μια ανατροπή στην τύχη της ιταλικής ομάδας, η οποία τελείωσε χωρίς νίκη την προηγούμενη χρονιά. Εύχεται επίσης η SF-26 που παρουσιάστηκε όπως ορίζει η παράδοση στο Fiorano, να είναι αυτό που χρειάζεται ο Lewis Hamilton για να διεκδικήσει νίκες με τη Ferrari και να ξαναβρεί τον καλό του εαυτό. Και οπωσδήποτε, όλοι σκέφτονται και τον Leclerc, που στην έβδομη πια χρονιά του με τη Scuderia, αξίζει ένα τίτλο για τις προσπάθειές του. Ύστερα, όλοι αρχίζουν να ελπίζουν, πως οι ευχές τους θα πιάσουν…

ATLASSIAN WILLIAMS F1 TEAM

#23 Αlexander Albon

#55 Carlos Sainz Jr

Ύστερα από μία πολύ ωραία χρονιά, που έληξε με την Williams στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης των κατασκευαστών και -παράλληλα- με άνεση στην πρώτη του midfield, η βρετανική ομάδα θα επιδιώξει περισσότερα. Πλεονέκτημά της, ένα από τα καλύτερα οδηγικά δίδυμα του grid, οι Carlos Sainz Jr και Αlexander Albon, οι οποίοι είναι ικανοί για σπουδαία πράγματα με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ερωτηματικό μέχρι στιγμής είναι η FW48, που δεν πρόλαβε το shakedown στην Ισπανία, ωστόσο στην ομάδα δεν φαίνεται να ανησυχούν γι αυτό.

VISA CASH APP RACING BULLS

#30 Liam Lawson

#41 Arvid Lindblad

Με τη νέα κινητήρια μονάδα, που προέκυψε από τη συνεργασία της Red Bull με τη Ford, θα εμφανιστεί στις πίστες του 2026 η Racing Bulls. Ξεχωριστή ομάδα και όχι μόνο για τις χρωματικές της επιλογές (συνήθως είναι το ομορφότερο μονοθέσιο) θα βασιστεί στον Liam Lawson, που άφησε καλές εντυπώσεις το 2025 και πρόσφερε αρκετούς βαθμούς. H Visa Cash App Racing Bulls είναι η μόνη με rookie στην οδηγική της σύνθεση, με τον 18χρονο Νεοζηλανδό Arvid Lindblad που προέρχεται από την F2 να κάνει την παρθενική του εμφάνιση στην Αυστραλία.

ASTON MARTIN ARAMCO F1 TEAM

#14 Fernando Alonso

#18 Lance Stroll

Ο Fernandο Alonso και ο Lance Stroll παραμένουν οδηγοί της Aston Martin για το 2026. Αυτή θα είναι η 23η σεζόν του Ισπανού στον θεσμό, όπου είναι έτοιμος να επεκτείνει πολλά από τα δικά του στατιστικά ρεκόρ. Θέλει να διεκδικήσει έναν ακόμη παγκόσμιο τίτλο, αυτή τη φορά με την Aston Martin, σε ένα αυτοκίνητο που έχει σχεδιαστεί εν μέρει από τον Adrian Newey. Η Aston Martin είχε μια δύσκολη σεζόν το 2025, χωρίς να καταφέρει να ανέβει στο βάθρο. Φέτος, η αποκλειστική συνεργασία με την Honda στον τομέα του κινητήρα, ίσως αλλάξει πολλά…

TGR ΗΑΑS F1 TEAM

#31 Εsteban Ocon

#87 Oliver Bearman

Η αμερικανική ομάδα έμεινε πιστή στη σύνθεσή της για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, με τον Εsteban Ocon να συνεργάζεται με τον Oliver Bearman. Ο νεαρός είχε μια εντυπωσιακή πρώτη σεζόν με την ομάδα, τερματίζοντας τακτικά στους βαθμούς, ειδικά μετά την τελευταία μεγάλη αναβάθμιση του μονοθεσίου. της. Ο Γάλλος θα μπει στην δέκατη σεζόν του στη F1, έχοντας προηγουμένως οδηγήσει για τις Manor, Force India και τις Renault, Alpine. Διευθυντής της ομάδας παραμένει ο Ayao Komatsu, που αντικατέστησε τον Guenther Steiner στις αρχές του 2024.

REVOLUT AUDI F1 TEAM

#27 Nico Hulkenberg

#5 Gabriel Bortoleto

Η εμπειρία του Hulkenberg συνδυάστηκε με τον ενθουσιασμό του Bortoletο το 2025, καθώς η Kick Sauber στην τελευταία της χρονιά με αυτή την ονομασία κατέγραψε μερικά αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Το πιο αξιομνημόνευτο ήταν το πρώτο βάθρο του Γερμανού στην F1, ενώ ο Bortoletο κατάφερε να τερματίσει αρκετές φορές στην πρώτη δεκάδα. Ο Τζόναθαν Γουίτλεϊ ανέλαβε διευθυντής στα μέσα του 2025, έχοντας θητεύσει πολλά χρόνια στη Red Bull. Συνεργάζεται με τον Mατία Μπινότο, ο οποίος υπηρετεί ως διευθύνων σύμβουλος. Από φέτος, με την μετάβαση να έχει ολοκληρωθεί, η Αudi βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο.

BWT ALPINE F1

#10 Pierre Gasly

#43 Francο Colapinto

Η Alpine άλλαξε τη σύνθεση των οδηγών της μετά από μερικούς αγώνες το 2025, με τον Jack Doohan να δίνει τη θέση του στον Franco Colapintο. Ο Αργεντινός οδηγός συνεργάστηκε με τον Pierre Gasly για το υπόλοιπο της σεζόν και η ομάδα αποφάσισε να διατηρήσει αυτή τη σύνθεση για το 2026. Ο Gasly υπέγραψε νωρίς, ενώ ο Colapinto έπρεπε να περιμένει μέχρι τους τελευταίους αγώνες για να μάθει το μέλλον του. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, σε επίπεδο F1 και όχι μόνο, μια Αlpine χωρίς γαλλικό κινητήρα: Η Α526 έχει γερμανικό, κατόπιν της συμφωνίας της με την Mercedes.

CADILLAC F1 TEAM

#11 Sergio Perez

#77 Valtteri Bottas

To σήριαλ «θα τους αφήσουν να έρθουν στην F1 ή δεν θα τους αφήσουν» κράτησε αρκετούς μήνες, ώσπου κάποτε έληξε, μετά από τις διαβεβαιώσεις προς τις υπόλοιπες δέκα ομάδες πως δεν θα μειωθούν εξαιτίας της τα κέρδη τους. Η είσοδος της Cadillac στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι προσεκτική. Θα ξεκινήσουν με τους κινητήρες της Ferrari, καθώς ο δικός τους θα είναι έτοιμος κάπου στα τέλη του 2027. Η επιλογή των οδηγών ήταν επίσης στοχευμένη, με την επαναφορά στην ενεργό δράση των πολύπειρων βετεράνων Valtteri Bottas και Sergio Perez: Δεν χρειάζονται εκπλήξεις, μόνο σταθερότητα.

