F1 2026: Παρουσιάστηκε η Alpine A526

Η Alpine παρουσίασε τον χρωματισμό της Α526 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 του 2026, αισιοδοξώντας σε μια πολύ καλύτερη για εκείνη αγωνιστική χρονιά.

Η Alpine ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα του 2025 στο τέλος του βαθμολογικού πίνακα, με μόλις 22 βαθμούς στο ενεργητικό της. Η ομάδα με έδρα το Enstone επικεντρώθηκε στο 2026 για μεγάλο μέρος της προηγούμενης σεζόν και οι οδηγοί της Pierre Gasly και Franco Colapinto ελπίζουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει να ανέβουν στην κατάταξη αυτή τη φορά.

Ο Gasly λέει ότι το νέο αυτοκίνητο «φαίνεται υπέροχο», ενώ ο Colapinto το χαρακτηρίζει «καταπληκτικό», με το μονοθέσιο να φέρει τα παραδοσιακά πλέον μπλε και ροζ χρώματα της ομάδας. Οι δύο οδηγοί έχουν εκφράσει την άποψή τους για την σεζόν που θα ξεκινήσει. «Όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη αλλαγή, φέρνει ευκαιρίες», λέει ο Gasly για τους νέους κανονισμούς, προσθέτοντας: «Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους ανθρώπους και στις δυνατότητες που έχουμε». Ο Colapinto αισθάνεται «πολύ ενθουσιασμένος» για την πρόκληση, με τον Αργεντινό να παραδέχεται ότι «λατρεύει να μαθαίνει».

Ο Εκτελεστικός Σύμβουλος της Alpine, Flavio Briatore, μοιράστηκε τις σκέψεις του, με τον Ιταλό να παραδέχεται ότι «είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πού θα βρίσκεται η ομάδα μέχρι τον πρώτο αγώνα της σεζόν στην Αυστραλία. Με μεγάλη μας χαρά ξεκινάμε στη Βαρκελώνη με τον συνεργάτη μας MSC Cruises στο MSC World Europa, καθώς προετοιμαζόμαστε για αυτό που αναμφίβολα θα είναι μια μοναδική σεζόν στην ιστορία της Formula 1, κυρίως για εμάς με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς, οι οποίοι προσφέρουν μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από τις προηγούμενες σεζόν. Πέρασαν μερικοί αδιάκοποι μήνες στο εργοστάσιο του Enstone για την προετοιμασία της σεζόν, σχεδιάζοντας και δημιουργώντας την A526, μαζί με τη Mercedes-AMG, η οποία θα προμηθεύσει τη νέα μονάδα ισχύος και το κιβώτιο ταχυτήτων από αυτή τη σεζόν. Μια συνεργασία για την οποία είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι»