F1 2026 – Ποιο μεγάλο ρεκόρ ισοφαρίζει ο Toto Wolff με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών;

Ο Toto Wolff, επικεφαλής της Mercedes-AMG Petronas F1 Team, με την επικείμενη κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών από την ομάδα του, ισοφαρίζει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ.

Ο Toto Wolff, επικεφαλής της Mercedes-AMG Petronas F1 Team από τον Ιανουάριο του 2013, με την επικείμενη κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κατασκευαστών Formula 1 για το 2026 από την ομάδα του, ισοφαρίζει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, που αντέχει από το 1997. Για την ακρίβεια, φτάνει στην κορυφή των πιο επιτυχημένων αγωνιστικών διευθυντών στην ιστορία της Formula 1 τον Sir Frank Williams, που μέχρι φέτος κατείχε μόνος του το απόλυτο ρεκόρ με 9 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών ως επικεφαλής της Williams Racing. O Toto Wolff έχει μέχρι στιγμής οκτώ πρωταθλήματα, που είχαν το χαρακτηριστικό πως ήταν συνεχόμενα…

Στα ονόματα των επικεφαλής των αγωνιστικών ομάδων ξεχωρίζει η παλιά γενιά (Frank Williams, Colin Chapman, Ken Tyrrell, John Cooper, Jack Brabham) που δεν άφηνε κανέναν άλλον στη θέση του επικεφαλής, τακτική που ακολούθησε αργότερα και ο Ron Dennis. Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα από το 1958 που ξεκίνησε ως θεσμός μέχρι και την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου του 2025, ακολουθεί η λίστα με τους 22 αγωνιστικούς διευθυντές (Team Principals-Team Bosses) που έχουν κατακτήσει τίτλο κατασκευαστών στην F1:

1 Frank Williams (Williams) 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997)

2 Toto Wolff (Mercedes) 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

3 Jean Todt (Ferrari) 7 (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

4 Colin Chapman (Lotus) 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978)

5 Ron Dennis (McLaren) 7 (1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998)

6 Christian Horner (Red Bull) 6 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023)

7 Flavio Briatore (Benetton & Renault) 3 (1995, 2005, 2006)

8 Marco Piccinini (Ferrari) 3 (1979, 1982, 1983)

9 Jack Brabham (Brabham) 2 (1966, 1967)

10 Andrea Stella (McLaren) 2 (2024, 2025)

11 John Cooper (Cooper) 2 (1959, 1960)

12 Ken Tyrrell (Tyrrell & Matra) 2 (1969, 1971)

13 Teddy Mayer (McLaren) 1 (1974)

14 Stefano Domenicali (Ferrari) 1 (2008)

15 Ross Brawn (Brawn GP) 1 (2009)

16 Tony Vandervell (Vanwall) 1 (1958)

17 Alfred Owen (BRM) 1 (1962)

18 Romolo Tavoni (Ferrari) 1 (1961)

19 Eugenio Dragoni (Ferrari) 1 (1964)

20 Luca di Montezemolo (Ferrari) 1 (1975)

21 Daniele Audetto (Ferrari) 1 (1976)

22 Roberto Nosetto (Ferrari) 1 (1977)