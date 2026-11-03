F1 2026 – Πότε μπορεί να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών η Mercedes;

Η Μercedes, υπό προϋποθέσεις, έχει πιθανότητες να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της F1 ακόμη και στον επόμενο αγώνα, που είναι το Grand Prix της Βραζιλίας στην πίστα του Interlagos.

Η Mercedes-AMG Petronas έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και μαθηματικά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 (που θα είναι το ένατο της ιστορίας της, αφού στην κυριαρχία της το 1954 και το 1955 δεν υπήρχε ακόμη ο θεσμός) το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Grand Prix της Βραζιλίας. Στο Σάο Πάολο περιλαμβάνεται και αγώνας sprint. Αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα μπορεί να συγκεντρώσει το μέγιστο 58 βαθμούς σε ένα τριήμερο (15 βαθμούς από το Sprint με το 1-2 και 43 βαθμούς από τον κυρίως αγώνα με το 1-2).

Για να κηρυχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια η Mercedes από το Interlagos, θα πρέπει να φύγει από εκεί με διαφορά 144 βαθμών από τη Ferrari (υπερτερεί σε ισοβαθμία, λόγω των 12 φετινών νικών της). Με την τρέχουσα διαφορά να βρίσκεται στους 126 βαθμούς, η Mercedes πρέπει να κερδίσει 18 βαθμούς περισσότερους από τη Ferrari στη Βραζιλία, προκειμένου να πανηγυρίσει πρόωρα τον τίτλο.

Αν δεν τα καταφέρει, το Las Vegas στις 22 Νοεμβρίου 2026 αποτελεί τον επόμενο και εξαιρετικά πιθανό σταθμό για την οριστική κατάκτηση του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος.