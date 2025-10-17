F1 2026: Τέσσερα κόκπιτ περιμένουν οδηγό

Η Mercedes ανακοίνωσε πως θα διατηρήσει το δίδυμο των οδηγών της και η Red Bull πως δεν θα συνεχίσει με τον Tsunoda την επόμενη χρονιά. Απομένουν τέσσερα κόκπιτ, για να ολοκληρωθεί το line-up του 2026.

Ο George Russell συμφώνησε σε νέο συμβόλαιο με τη Mercedes, ενώ η ομάδα επιβεβαίωσε ότι ο Βρετανός και ο Κimi Antonelli θα παραμείνουν στη σύνθεσή της για το 2026. Οι οκτάκις παγκόσμιοι πρωταθλητές κατασκευαστών επέλεξαν να παραμείνουν με τους Russell και Αntonelli, καθώς έχουν οδηγήσει τη Silver Arrows στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος, με έξι αγωνιστικά Σαββατοκύριακα να απομένουν.

Ο Russell ήρθε στην ομάδα το 2022 ύστερα από τρία χρόνια στη Williams. Έκτοτε έχει κατακτήσει πέντε νίκες σε Grand Prix, η πιο πρόσφατη εκ των οποίων ήταν στη Σιγκαπούρη. Ο νεοφερμένος Αntonelli είχε μερικές σημαντικές επιτυχίες φέτος, όπως την pole position στο sprint του Μαϊάμι και το βάθρο στον Καναδά, όπου έγινε ο νεότερος οδηγός που ανέβηκε στο βάθρο στην ιστορία της F1.

Πλέον, μόνο τέσσερις θέσεις παραμένουν κενές στο grid του 2026, μία στη Red Bull, δύο στη Racing Bulls και μία στην Alpine. Ο Isack Hadjar είναι ο κορυφαίος υποψήφιος για να γίνει ο team-mate του Max Verstappen στη Red Bull, ενώ ο οδηγός της Formula 2 Arvid Lindblad είναι ο επικρατέστερος για να προαχθεί σε μία από τις θέσεις της Racing Bulls.

Αυτό θα άφηνε τους Yuki Tsunoda και Liam Lawson να παλέψουν για την μία κενή θέση στη Racing Bulls, με τον Tsunoda να θεωρείται ότι έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το στάδιο. Ο Franco Colapinto είναι πιθανότερο να διατηρήσει τη θέση του στην Alpine δίπλα στον Pierre Gasly, αλλά ο αναπληρωματικός Paul Aron παραμένει στο παιχνίδι.