Τα δίδυμα οδηγών των ομάδων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 του 2027 και η διάρκεια των συμβολαίων που έχουν εξασφαλίσει.

Σε σύγκριση με το 2026, ελάχιστες είναι οι αλλαγές στους οδηγούς των ομάδων για το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1. Για την ακρίβεια μόλις μία, στην αμερικανική Haas, όπου ο Βραζιλιάνος Rafael Camara αντικαθιστά ήδη τον Γάλλο Esteban Ocon. Πρόσφατα μάλιστα, ανανεώθηκαν τα συμβόλαια των Valtteri Bottas (Cadillac) και Oliver Bearman (Haas) επιβεβαιώνοντας την παραπάνω πρόταση. Ας δούμε λοιπόν ποιους θα δούμε στις εκκινήσεις του 2027, ξεκινώντας από την πρωταθλήτρια Mercedes – AMG Petronas F1.

Mercedes – AMG Petronas F1: Andrea Kimi Antonelli και George Russell συνεχίζουν ακάθεκτοι και το 2027. Αμφότεροι έχουν πολυετή συμβόλαια με την γερμανική ομάδα.

Scuderia Ferrari HP: Charles Lelcerc και Lewis Hamilton θα βρίσκονται στο cockpit της ιταλικής ομάδας και το 2027, παρά την περίεργη σχέση που έχουν αναπτύξει στην πίστα. Ο Μονεγάσκος θα είναι στο αλογάκι του Μaranello μέχρι το 2028 τουλάχιστον, καθώς το συμβόλαιό του είναι πολυετές. Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής είναι στην ομάδα και το 2027, ενώ έχει οψιόν για το 2028.

Oracle Red Bull Racing: Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen θα αγωνίζεται στους Ταύρους μέχρι το τέλος του 2030, ενώ ο Isack Hadjar έχει συμβόλαιο και το 2027.

ΜcLaren Mastercard F1 Team: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 (με οψιόν), ενώ το συμβόλαιο του Oscar Piastri έχει διάρκεια ως το τέλος του 2028.

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team: Oι επιτυχημένοι με βάση τα φετινά τους αποτελέσματα Liam Lawson και Arvid Lindblad παραμένουν στην θυγατρική ομάδα της Red Bull και το 2027.

BWT Αlpine F1 Team: Ο Γάλλος Pierre Gasly έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2028 και ο Αργεντινός Franco Colapinto ως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου του 2027.

ΤGR Haas F1 Team: Ο Oliver Bearman ανανέωσε για το 2027 και θα έχει team-mate του τον Βραζιλιάνο Rafael Camara, ο οποίος συνδέεται με πολυετές συμβόλαιο.

Αudi Revolut F1 Team: O Γερμανός Nico Hulkenberg και ο Βραζιλιάνος Gabriel Bortoleto συνεχίζουν ακάθεκτοι και το 2027.

Atlassian Williams F1 Team: Ο Ισπανός Carlos Sainz έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 (με ρήτρες αποχώρησης) και ο Ταϊλανδός Alexander Albon θα είναι team-mate του και το 2027.

Aston Martin Aramco F1 Team: Ο πολύπειρος δις παγκόσμιος πρωταθλητής Fernando Alonso θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην βρετανική ομάδα και το 2027, πλαισιώνοντας τον Lance Stroll, που έχει συμβόλαιο αορίστου χρόνου.

Cadillac F1 Team: O Mεξικανός Sergio Perez έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και ο Valtteri Bottas ως το τέλος του 2027.