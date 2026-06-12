F1: Aκυρώθηκε η ποινή του Pierre Gasly

Οι αγωνοδίκες επεξεργάστηκαν το αίτημα επανεξέτασης της Alpine σχετικά με τις ποινές χρόνου που επιβλήθηκαν στον Pierre Gasly στο GP του Μονακό και στη συνέχεια τις ακύρωσαν, πράγμα που σημαίνει ότι ο Γάλλος οδηγός επανέρχεται στο βάθρο.
Ο Pierre Gasly της Αlpine είχε τιμωρηθεί με δύο ποινές χρόνου πέντε δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane στο Μονακό, οι οποίες προστέθηκαν στον χρόνο του αγώνα του κατά τη στιγμή της καρό σημαίας, με αποτέλεσμα να πέσει από την τρίτη θέση στην πίστα στην έβδομη θέση στην τελική κατάταξη.
Ωστόσο, μετά τη διαδικασία ένστασης που κίνησε η ομάδα του, διαπιστώθηκε ότι ο Gasly δεν παραβίασε το όριο ταχύτητας στο pit lane, οπότε οι ποινές του ακυρώθηκαν.
Τα ζητήματα που προέκυψαν σχετικά με το όριο ταχύτητας στο pit lane στο Πριγκιπάτο το περασμένο Σαββατοκύριακο είναι γνωστά, αλλά μόνο η Alpine ζήτησε να διερευνηθεί το πρόβλημα εκ των υστέρων.
Ο team-mate του Gasly στην Alpine, Franco Colapinto, δέχτηκε επίσης ποινή πέντε δευτερολέπτων, αλλά καθώς ο Αργεντινός οδηγός βρισκόταν εκτός βαθμολογίας, δεν είχε νόημα να εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία και για αυτόν. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ
Kimi Antonelli 156
Lewis Hamilton 90
George Russell 88
Charles Leclerc 75
Oscar Piastri 58
Lando Norris 58
Max Verstappen 43
Pierre Gasly 35
Isack Hadjar 26
Liam Lawson 24
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Mercedes 244
Ferrari 165
McLaren 116
Red Bull 69
Alpine 50
Racing Bulls 35
Haas 21
Williams 11
Audi 2
Aston Martin 1