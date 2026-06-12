F1: Aκυρώθηκε η ποινή του Pierre Gasly

Οι αγωνοδίκες επεξεργάστηκαν το αίτημα επανεξέτασης της Alpine σχετικά με τις ποινές χρόνου που επιβλήθηκαν στον Pierre Gasly στο GP του Μονακό και στη συνέχεια τις ακύρωσαν, πράγμα που σημαίνει ότι ο Γάλλος οδηγός επανέρχεται στο βάθρο.

Ο Pierre Gasly της Αlpine είχε τιμωρηθεί με δύο ποινές χρόνου πέντε δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane στο Μονακό, οι οποίες προστέθηκαν στον χρόνο του αγώνα του κατά τη στιγμή της καρό σημαίας, με αποτέλεσμα να πέσει από την τρίτη θέση στην πίστα στην έβδομη θέση στην τελική κατάταξη.

Ωστόσο, μετά τη διαδικασία ένστασης που κίνησε η ομάδα του, διαπιστώθηκε ότι ο Gasly δεν παραβίασε το όριο ταχύτητας στο pit lane, οπότε οι ποινές του ακυρώθηκαν.

Τα ζητήματα που προέκυψαν σχετικά με το όριο ταχύτητας στο pit lane στο Πριγκιπάτο το περασμένο Σαββατοκύριακο είναι γνωστά, αλλά μόνο η Alpine ζήτησε να διερευνηθεί το πρόβλημα εκ των υστέρων.

Ο team-mate του Gasly στην Alpine, Franco Colapinto, δέχτηκε επίσης ποινή πέντε δευτερολέπτων, αλλά καθώς ο Αργεντινός οδηγός βρισκόταν εκτός βαθμολογίας, δεν είχε νόημα να εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία και για αυτόν. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 156

Lewis Hamilton 90

George Russell 88

Charles Leclerc 75

Oscar Piastri 58

Lando Norris 58

Max Verstappen 43

Pierre Gasly 35

Isack Hadjar 26

Liam Lawson 24

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 244

Ferrari 165

McLaren 116

Red Bull 69

Alpine 50

Racing Bulls 35

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1