F1 – Ανακοινώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2027

Η Formula 1 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου του 2027, το οποίο περιλαμβάνει 24 Grand Prix και τον αριθμό-ρεκόρ των 10 sprint.

Η αγωνιστική περίοδος του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει στο Μπαχρέιν στις 14 Μαρτίου και να ολοκληρωθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 12 Δεκεμβρίου, με τα Grand Prix της Πορτογαλίας και της Τουρκίας να επιστρέφουν στο πρόγραμμα στις 20 Ιουνίου και στις 3 Οκτωβρίου, αντίστοιχα. Με την επιστροφή της Πορτογαλίας και της Τουρκίας, τα Grand Prix της Βαρκελώνης-Καταλονίας αφαιρέθηκαν από το αγωνιστικό ημερολόγιο του 2027, καθώς η Βαρκελώνη θα βρεθεί σε καθεστώς διετούς εναλλαγής με το Βέλγιο, αρχής γενομένης από το 2027 (δηλαδή θα βλέπουμε Σπα κάθε δύο χρόνια, δεν είναι ωραίο αυτό).

Η σεζόν αναμένεται να εμπλουτιστεί από 10 αγώνες sprint, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ, ενώ το Grand Prix του Μονακό -το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου- θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά και sprint. Για πρώτη φορά, ο τελικός της σεζόν στο Αμπού Ντάμπι θα ακολουθήσει επίσης τoν αγώνα sprint. Συνολικά, θα έχουμε έξι αγώνες σπριντ στους πρώτους 12 αγώνες και τέσσερις στο δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου. Εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν θα τηρηθεί το προτεινόμενο πρόγραμμα, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, ο οποίος οδήγησε στην αναβολή του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας του 2026, ενώ το Grand Prix του Μπαχρέιν μεταφέρθηκε στη Μαλαισία.

Η F1 δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αν οι αγώνες του Κατάρ και του Αμπού Ντάμπι θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, αλλά φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι δεν θα πραγματοποιηθούν, με την Ίμολα να αναλαμβάνει τον ρόλο του τελικού αγώνα της σεζόν στις 6 Δεκεμβρίου.

Δείτε το πλήρες ημερολόγιο των αγώνων της F1 για το 2027. Με κόκκινο χρώμα, οι αγώνες που περιλαμβάνουν Sprint.