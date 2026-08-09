F1 – Απογοητευτική μέχρι τώρα η φετινή σεζόν για τον Oscar Piastri

Ο Oscar Piastri έχει βιώσει μέχρι στιγμής μια απογοητευτική σεζόν στη McLaren, που μπορεί να αποβεί και καθοριστική για το μέλλον του.

Η McLaren διαθέτει τη μακροβιότερη αμετάβλητη σύνθεση οδηγών στο τρέχον grid της Fοrmula 1, με τον Lando Norris και τον Oscar Piastri να έχουν υπογράψει μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Η ομάδα έχει γνωρίσει μια σειρά από εξαιρετικά επιτυχημένες σεζόν, με αποκορύφωμα την κατάκτηση των δύο παγκόσμιων τίτλων πέρυσι, όπου ο Lando Norris αναδείχθηκε πρώτος στο πρωτάθλημα οδηγών. Αν και η McLaren δεν κατάφερε να διατηρήσει την κορυφαία απόδοση που της επέτρεψε να διεκδικήσει τον τίτλο το 2026, ο Lando Norris συνεχίζει να ξεπερνά τον Oscar Piastri, όπως συνέβη και στο δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου κατά την οποία κατέκτησε τον τίτλο.

Ένας από τους παρουσιαστές του podcast «High Performance Racing» ανέφερε ότι ο Oscar Piastri ενδέχεται να αποχωρήσει από την ομάδα στο εγγύς μέλλον και να αναζητήσει ευκαιρίες αλλού. Όταν του τέθηκε το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Aυστραλού από την ομάδα, απάντησε: «Ναι, αρκεί να είναι μια καλύτερη». Από την πλευρά τους, οι οδηγοί βιώνουν διαφορετικά τη σχέση τους με τη McLaren. «Ο Lando Norris λέει συνεχώς: Θέλω να περάσω όλη μου την καριέρα εδώ. Aγαπάω την ομάδα». Όμως, δεν ακούς συχνά τον Oscar Piastri να λέει: «Θα περάσω όλη μου την καριέρα εδώ».

Η McLaren επέστρεψε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον τελευταίο αγώνα στην Ουγγαρία, καθώς μια σημαντική αναβάθμιση του μονοθεσίου βοήθησε τον Lando Norris να κατακτήσει την πρώτη θέση.