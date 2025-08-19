F1 – Carlos Sainz Jr: «Ήταν ρίσκο, αλλά πήρα τη σωστή απόφαση»

Ο Carlos Sainz παραδέχτηκε ότι μετά την υπογραφή του συμβολαίου με τη Williams δεν ήταν σίγουρος αν αυτή ήταν η σωστή επιλογή για την καριέρα του στη Formula 1.

Ωστόσο, μετά από 14 αγώνες με την ομάδα από το Grove, ο Ισπανός οδηγός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι ικανοποιημένος με την απόφασή του. Ο Carlos Sainz Jr αναγκάστηκε να βρει νέα θέση στο grid για τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος F1 του 2025, αφού η Scuderia Ferrari HP υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή Lewis Hamilton.

Έχοντας συγκεντρώσει με τις εμφανίσεις του στη Ferrari το ενδιαφέρον διαφόρων ομάδων, ο Sainz υπέγραψε συμβόλαιο με τη Williams, παρά το γεγονός ότι η ομάδα ήταν σχεδόν τελευταία στο πρωτάθλημα κατασκευαστών του 2024.

Φέτος η ομάδα έχει σημειώσει σημαντική άνοδο στην απόδοσή της και βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών. Ο ομόσταυλος του Sainz, ο Alex Albon, έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των βαθμών για τη Williams μέχρι στιγμής. Καθώς συνεχίζει να προσαρμόζεται στην ομάδα, ο Sainz έχει αναγνωρίσει ότι όλες οι αμφιβολίες που είχε έχουν εξαλειφθεί.

«Όταν πήρα την απόφαση, η Williams ήταν ένατη στο πρωτάθλημα και δεν ήμουν βέβαιος ότι αυτή ήταν η σωστή επιλογή για την καριέρα μου», δήλωσε ο Carlos Sainz Jr στα μέσα ενημέρωσης. «Τώρα, ένα χρόνο μετά, είμαι πολύ σίγουρος για την απόφαση που πήρα».