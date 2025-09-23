F1 – Chistian Horner: Επίσημη αποχώρηση από την Red Bull

Ο πρώην επικεφαλής και διευθύνων σύμβουλος της Red Bull στην Formula 1 Christian Horner αποχώρησε επίσημα από την ομάδα μετά την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Horner απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Red Bull μετά το Βρετανικό Grand Prix του Ιουλίου, ως αποτέλεσμα μιας αυξανόμενης διαμάχης για την εξουσία πίσω από τα παρασκήνια. Ο Horner, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές για την κατάκτηση οκτώ τίτλων οδηγών και έξι πρωταθλημάτων κατασκευαστών της Red Bull, απομακρύνθηκε από τη θέση του διευθυντή των διάφορων δραστηριοτήτων της ομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα.

Οι αρμοδιότητές του περιλάμβαναν την ομάδα της F1, την εταιρεία Red Bull Powertrains 2026, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή των πρώτων κινητήρων της ομάδας για το επόμενο έτος και την Red Bull Applied Technologies. Η Red Bull επιβεβαίωσε ότι ο Horner αποχώρησε επίσημα, μετά από συμφωνία, της οποίας οι λεπτομέρειες παραμένουν εμπιστευτικές. Εκτιμάται ότι η αποζημίωσή του κυμαίνεται μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Το συμβόλαιο του Horner με τη Red Bull είχε διάρκεια μέχρι το 2030.

«Η ηγεσία της Red Bull Racing ήταν τιμή και προνόμιο για μένα», δήλωσε ο Horner σε μια αποχαιρετιστήρια δήλωση που μοιράστηκε η Red Bull. «Όταν ξεκινήσαμε το 2005, κανένας από εμάς δεν μπορούσε να φανταστεί το ταξίδι που μας περίμενε, τα πρωταθλήματα, τους αγώνες, τους ανθρώπους, τις αναμνήσεις. Είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε ως ομάδα, σπάζοντας ρεκόρ και φτάνοντας σε ύψη που κανείς δεν θα πίστευε ποτέ ότι ήταν δυνατά, και θα τα κουβαλάω για πάντα μαζί μου. Ωστόσο, για μένα η μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν το να συγκεντρώσω και να ηγηθώ της πιο εκπληκτικής ομάδας ταλαντούχων και αποφασισμένων ατόμων και να τους δω να ακμάζουν ως θυγατρική μιας εταιρείας ενεργειακών ποτών και να τους δω να αντιμετωπίζουν και να νικούν μερικές από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο».

Ο Christian Horner συνδέθηκε πρόσφατα με την εξαγορά της Alpine, αν και ο Francois Provost, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της μητρικής Renault, απέρριψε τις συχνές φήμες πως η ομάδα είναι προς πώληση.