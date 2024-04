F1 – Χορηγός ονομασίας στη Ferrari η Hewlett Packard

Η Ferrari και η HP ανακοίνωσαν μια ιστορική, πολυετή συνεργασία. Συνδέοντας δύο από τις πιο εμβληματικές εταιρείες στον κόσμο, η συνεργασία περιλαμβάνει την επιτάχυνση της στοχευμένης τεχνολογίας στην ομάδα Scuderia Ferrari Formula 1, στην ομάδα Scuderia Ferrari Esports και στην Scuderia Ferrari Driver Academy.

Επιπλέον, το λογότυπο της HP θα κάνει το ντεμπούτο του στα μονοθέσια της Ferrari πριν από το Grand Prix του Μαϊάμι που έχει προγραμματιστεί για τις 3-5 Μαΐου, όπου η ομάδα θα αρχίσει να αγωνίζεται ως Scuderia Ferrari HP. Η ομάδα Scuderia Ferrari Esports και το μονοθέσιο Scuderia Ferrari με οδηγό τη Maya Weug στη γυναικεία κατηγορία F1 Academy, η οποία θα ξεκινήσει το 2023, θα αγωνίζεται επίσης με το νέο όνομα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ενσωμάτωση των προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής απόδοσης της HP, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων υπολογιστών και συσκευών, της τεχνολογίας διασκέψεων και των δυνατοτήτων εκτύπωσης, θα επιτρέψει στη Scuderia Ferrari HP και στις άλλες αγωνιστικές ομάδες του Prancing Horse να εκτοξεύσουν την ακρίβεια της προετοιμασίας και να βελτιστοποιήσουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, εντός και εκτός πίστας.

Πριν από το Grand Prix Μαϊάμι, εκπρόσωποι και των δύο οργανισμών θα είναι παρόντες στην αποκάλυψη του χρώματος Scuderia Ferrari HP, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του σε μια μοναδική ειδική έκδοση σχεδιασμένη αποκλειστικά για το Μαϊάμι. Θα παρευρεθούν ο CEO της Ferrari, Benedetto Vigna, ο Team Principal της Scuderia Ferrari HP, Fred Vasseur, οι οδηγοί της ομάδας, Charles Leclerc και Carlos Sainz, και ο CEO της HP, Enrique Lores.

Our new #MiamiGP race suits have dropped! 🚨

Looking the part, boys 💙#F1 pic.twitter.com/L4dsIh6CDg

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 25, 2024