F1: Έφτασε η ώρα του βρετανικού Grand Prix

Η ιστορική πίστα του Silverstone της Βρετανίας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 9ο Grand Prix της Formula 1 για τη φετινή σεζόν.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου και το Σάββατο 4 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

Αυτό το Grand Prix είναι το 77ο επί βρετανικού εδάφους και ο Hamilton φαίνεται πως έχει ραντεβού με την ιστορία, καθώς τα προηγούμενα δυο χρόνια στο Silverstone κέρδισαν Βρετανοί οδηγοί, ο Νorris (2025) και ο Hamilton (2024). Το ίδιο έχει συμβεί και στους δυο προηγούμενους αγώνες φέτος, με τον Russel να παίρνει τη νίκη στην Αυστρία και ο Hamilton στη Βαρκελώνη, με τον οδηγό της Ferrari να κατέχει το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορική πίστα με 9 νίκες.

To Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας έχει διεξαχθεί 59 φορές στο Silverstone, ενώ έχει πραγματοποιηθεί επίσης στο Aintree για πέντε χρόνια και στο Brands Hatch για δώδεκα. Οι οδηγοί με τις περισσότερες νίκες στο Silverstone μετά τον Hamilton είναι ο Jim Clark και ο Αlain Prost, με πέντε νίκες ο καθένας. Η Scuderia Ferrari κατέχει το ρεκόρ μεταξύ των κατασκευαστών με 18 νίκες, τρεις περισσότερες από τη McLaren.

Το Silverstone είναι η πίστα απ’ όπου ξεκινά η σύγχρονη ιστορία της F1. Το 1950 διεξήχθη εκεί το πρώτο Grand Prix της σύγχρονης ιστορίας με νικητή τον Nino Farina με Alfa Romeo. Σήμερα σε μία ακτίνα 100 km από την πίστα του Silverstone έχουν την έδρα τους οι περισσότερες ομάδες: Aston Martin, Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas, McLaren, Williams, οπότε αναμφίβολα είναι η περιοχή που χτυπά η καρδιά της F1. Το Silverstone έχει φιλοξενήσει 60 Grand Prix, περισσότερους αγώνες Παγκοσμίου Πρωταθλήματος από οποιαδήποτε άλλη πίστα, με εξαίρεση τη Μonza (75).

Η εξέλιξη του πρωταθλήματος έχει αμφίρροπες μάχες και απρόβλεπτα αποτελέσματα σε κάθε αγώνα. Μέχρι τώρα έχουμε 3 νικητές σε 8 Grand Prix: Ο Αntonelli έχει 5 νίκες, ο Russell 2 και ο Hamilton 1. Η Mercedes έχει το προβάδισμα στους κατασκευαστές και το πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Ως πίστα το Silverstone είναι το απόλυτο τεστ αεροδυναμικής απόδοσης. Δεν έχει μεγάλες ευθείες, δεν έχει αργές στροφές, δεν έχει σημεία ακραίου φρεναρίσματος.

Τα 5.891 μ. της διαδρομής είναι μια συνεχή αλληλουχία γρήγορων στροφών (18), που φέρνουν στα όριά τουςμηχανές και ανθρώπους. Ειδικά η τριπλέτα στροφών Μπέκετς, Μάγκοτς, Τσάπελ, είναι μοναδική στην F1. Ο αγώνας διαρκεί 52 γύρους και η Pirelli έχει στη διάθεση όλων των ομάδων τις σκληρές γόμες: C1, C2, C3. Η πρόβλεψη του καιρού κάνει λόγο για ζέστη, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 3 Ioυλίου

14:30 Free Practice 1 ANT1+

18:30 Κατατακτήριες Sprint ANT1+

Σάββατο 4 Ιουλίου

14:00 Sprint αγώνας ANT1+

18:00 Kατατακτήριες αγώνα Κυριακής ANT1+

Κυριακή 5 Ιουλίου

17:00 Αγώνας ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+

Πηγή: www.antenna.gr/F1/

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 171

George Russell 131

Lewis Hamilton 125

Oscar Piastri 80

Charles Leclerc 79

Lando Norris 79

Max Verstappen 73

Isack Hadjar 42

Pierre Gasly 41

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 302

Ferrari 204

McLaren 159

Red Bull 115

Alpine 57

Racing Bulls 44

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1

Cadillac 0