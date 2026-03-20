F1 – Ferrari: Στο GP του Μαϊάμι οι πρώτες αναβαθμίσεις

Ο επικεφαλής της Ferrari Fred Vasseur δήλωσε ότι η πρώτη μεγάλη αναβάθμιση των μονοθεσίων της ομάδας για το 2026 θα αναβληθεί μέχρι το Grand Prix του Μαϊάμι, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά προγραμματισμένο ως ο έκτος γύρος της αγωνιστικής περιόδου για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, το Μαϊάμι έχει πλέον αναδειχθεί ως τέταρτος γύρος, μετά την αναβολή για αργότερα των Grand Prix του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ισραήλ και του Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα διεξαχθούν αγώνες τον Απρίλιο για πρώτη φορά από το 2020.

Λόγω της εξοικείωσής τους με την αραβική πίστα, οι ομάδες επρόκειτο να φέρουν τα πρώτα τους μεγάλα «πακέτα» στο Σαχίρ για τον αγώνα του Μπαχρέιν, όπου διεξήχθησαν δύο από τις τρεις προ της αγωνιστικής περιόδου δοκιμές, αλλά μετά την ακύρωση του αγώνα, αυτό σημαίνει ότι οι αναβαθμίσεις πρέπει να αναβληθούν μέχρι το Μαϊάμι.

Αυτό που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα για τις ομάδες που σχεδιάζουν να παρουσιάσουν σημαντικές βελτιώσεις στο Μαϊάμι είναι το γεγονός ότι τόσο αυτός ο αγώνας όσο και ο επόμενος στον Καναδά, έχουν στο πρόγραμμά τους αγώνες σπριντ. Ακολουθεί το Μονακό, όπου παραδοσιακά είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι βελτιώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το επόμενο κανονικό Σαββατοκύριακο για τις ομάδες είναι το Grand Prix της Βαρκελώνης στα μέσα Ιουνίου. Ωστόσο, ο Vasseur πιστεύει ότι όλες οι κορυφαίες ομάδες θα παρουσιάσουν ένα σημαντικό πακέτο βελτιώσεων στο Μαϊάμι. «Όλοι έπρεπε να φέρουν μια μεγάλη αναβάθμιση στο Μπαχρέιν και αυτό θα αναβληθεί για το Μαϊάμι. Δεν μπορώ να προβλέψω ποιο θα είναι το πακέτο της Mercedes, της Red Bull, της McLaren ή δικό μας, ας επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας», ολοκλήρωσε.