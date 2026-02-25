F1 – Fred Vasseur: Θετικά σχόλια για την πορεία της Ferrari στις δοκιμές πριν την έναρξη της σεζόν

Ο επικεφαλής της Ferrari Fred Vasseur δημοσιοποίησε την εκτίμησή του για την απόδοση της Scuderia Ferrari κατά τη διάρκεια των δοκιμών πριν την έναρξη της σεζόν 2026 στο Μπαχρέιν.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Fred Vasseur, εξέφρασε θετικά σχόλια για την πορεία των πρo της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου δοκιμών της Ferrari στο Μπαχρέιν, με τον επικεφαλής της ιταλικής ομάδας να δηλώνει ότι η ομάδα τα πήγε αρκετά καλά όσον αφορά τον στόχο της να «γράψει» στην πίστα πολλά χιλιόμετρα.

Ο Charles Leclerc ολοκλήρωσε τη δεύτερη και τελευταία δοκιμή στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μπαχρέιν, με τον ταχύτερο χρόνο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκδήλωσης, κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα χρόνων με 1:31.992, πραγματοποιώντας 132 γύρους την Παρασκευή.

Αυτό σηματοδότησε το τέλος μιας παραγωγικής περιόδου για τη Scuderia και, όταν ρωτήθηκε μετά την τρίτη ημέρα της δεύτερης δοκιμής αν ήταν ικανοποιημένος με την πορεία της ομάδας, ο Vasseur απάντησε: «Ικανοποιημένος, ναι, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου και άλλα πράγματα. Ο πρωταρχικός στόχος μας ήταν να καλύψουμε πολλά χιλιόμετρα και νομίζω ότι αυτό πήγε αρκετά καλά.

»Τώρα, σχετικά με την απόδοση, δεν γνωρίζουμε το επίπεδο καυσίμου των άλλων, δεν ξέρουμε τη λειτουργία του κινητήρα τους και δεν έχουμε ενδείξεις ή στοιχεία για τη συμπεριφορά των ελαστικών στα μονοθέσιά τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ομάδα μας για να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στη Μελβούρνη, όπου και θα δούμε πού βρισκόμαστε».

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, οι ομάδες και οι οδηγοί θα επιστρέψουν στην πίστα για το Grand Prix της Αυστραλίας στις 6-8 Μαρτίου.