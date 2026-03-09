F1 – GP Αυστραλίας: Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι κερδισμένοι και οι –για την ώρα- χαμένοι της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 στο Albert Park της Μελβούρνης.

Το Grand Prix Αυστραλίας του 2026 είναι πλέον παρελθόν για τις ένδεκα αγωνιστικές ομάδες που ταξίδεψαν στη Μελβούρνη για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1. Όλοι κοιτάζουν την επόμενη ημέρα, άσχετα αν κάποιοι έφυγαν από εκεί με χαμόγελα ή αν κάποιοι άλλοι μπήκαν στο αεροπλάνο της επιστροφής με κατεβασμένα μούτρα. Επίσης, κάποιοι ξεχώρισαν περισσότερο. Ας κάνουμε ένα «πέρασμα» από όλες και όλους, επιγραμματικού χαρακτήρα, για να δούμε τί γίνεται. Πρώτα όμως, ας αναφέρουμε πως το σενάριο «διεξαγωγή αγώνων στις 12 και 19 Απριλίου στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία», όλο και απομακρύνεται.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ…

MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM

Η ανωτερότητα της W17 επιβεβαιώθηκε, δεν ξέρουμε ακόμη αν αυτό οφείλεται στη γνωστή υπόθεση με τη σχέση συμπίεσης ή όχι. Φαίνεται πως θα είναι ο πρώτος στην τάξη διεκδικητής, ωστόσο το σενάριο πως «δεν θα έχει αντίπαλο» δεν έχει γραφτεί ακόμα.

SCUDERIA FERRARI HP

Η ταχύτητα της SF-26 και η διαφαινόμενη δεινότητα στις εκκινήσεις ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, στις πρώτες φάσεις του αγώνα. Όμως, μια άστοχη εκτίμηση (τα μονοθέσια έμειναν στην πίστα τις δύο φορές που μπήκε το safety car) της στέρησε ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα. Σε πρώτη ανάγνωση, είναι η μόνη που μπορεί να «κυνηγήσει» τις Mercedes, αν δεν φέρει αντιρρήσεις η Red Bull. Σε δεύτερη, οι «φεραρικοί» το έχουμε ξαναδεί το έργο…

ΑRVID LINDBLAD

Ο 18χρονος Νεοζηλανδός rookie της Racing Bulls, που προέρχεται από την Formula 2, έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην Αυστραλία με ονειρεμένο τρόπο: Διακρίθηκε στις ελεύθερες δοκιμές, μπήκε στην τελική δεκάδα για τη διαδικασία της σειράς εκκίνησης, τερμάτισε όγδοος στον αγώνα και έφυγε από τη Μελβούρνη με 4 βαθμούς στο λογαριασμό του.

ISACK HADJAR

Κατά τη γνώμη μας, η Red Bull δεν θα μπει φέτος στον προβληματισμό να αλλάξει οδηγό. Η επίδοσή του στη χρονομετρημένη διαδικασία για τη σειρά εκκίνησης, όπου βρέθηκε πίσω μόνο από τις Mercedes, έπεισε πολλούς (έδειξε επίσης ένα εύρος δυνατοτήτων του κινητήρα της Ford). Επιπλέον, είναι και τύπος που μαζεύει βαθμούς.

ORACLE RED BULL RACING F1 TEAM & VISA CASH APP RACING BULLS

Και τα τέσσερα μονοθέσια (δύο Red Bull και δύο Racing Bulls) που παίρνουν κίνηση από το προϊόν συνεργασίας των Αυστριακών με τη Ford πήγαν καλά σε χρόνους και ταχύτητες, σε όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, Τα τρία από αυτά μπήκαν με άνεση στο Q3, όπου φυσικά θα ήταν και ο Verstappen αν δεν υπήρχε το συμβάν στο Q1. Στα θετικά και το γεγονός της εγκατάλειψης του Hadjar λόγω προβλήματος στον κινητήρα, καθώς εκδηλώθηκε στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος, άρα υπάρχει χρόνος να διερευνηθεί και να λυθεί.

REVOLUT AUDI F1 TEAM

Αρκετούς μήνες πριν, πολλοί δεν πίστευαν πως η Audi θα ήταν έτοιμη για την είσοδό της στην F1, όταν θα έφτανε η ώρα. Τελικά, ήταν. Οι δύο βαθμοί από τον πρώτο κιόλας αγώνα ήταν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Εκτιμούμε πως είναι σε θέση να τερματίσουν στο τέλος της χρονιάς όσο πιο ψηλά γίνεται, στο midfield.

TGR ΗΑΑS F1 TEAM

Έξι βαθμοί και η πρωτοκαθεδρία –για την ώρα- στο midfield, είναι ένας καλός λογαριασμός για την αμερικανική ομάδα. Ας δούμε και τη συνέχεια…

ΚΑΠΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ…

BWT ALPINE F1

Ένας πρωταθληματικός βαθμός σε ένα αγχωτικό τριήμερο με απρόοπτα και χωρίς γαλλικό κινητήρα (πού ακούστηκε, να αγωνίζεται μια Alpine χωρίς μοτέρ made in France!) από τον έμπειρο Pierre Gasly είναι μια κατάληξη που δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις καταστροφική.

CADILLAC F1 TEAM

Θα είναι πολύ δύσκολο να μη τελειώσει τη χρονιά ενδέκατη στην τελική βαθμολογία, όμως αυτό οι άνθρωποι της Cadillac το ξέρουν. Το 2026 είναι μια μεταβατική χρονιά, πολύτιμη στην αποκόμιση εμπειριών.

ΧΑΜΕΝΟΙ…

McLAREN MASTERCARD F1 TEAM

Οι πρωταθλητές φαίνεται να επηρεάστηκαν σοβαρά από το συμβάν του Piastri στον γύρο προθέρμανσης, που τους υποχρέωσε να μείνουν με ένα μονοθέσιο στον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, η MCL40 δεν βρέθηκε ποτέ κοντά στον ρυθμό των Mercedes και των Ferrari. Ασφαλώς, είμαστε ακόμη στην αρχή για προβλέψεις.

ATLASSIAN WILLIAMS F1 TEAM

Οι Williams πελαγοδρομούσαν σε όλο το αγωνιστικό τριήμερο, ύστερα ήρθε και η ατυχία του Carlos Sainz και «έδεσε το γλυκό». Η FW48 έφυγε από την Αυστραλία με μηδέν βαθμούς, δύσκολα θα δουν την πρώτη θέση στο midfield τον Δεκέμβριο.

ASTON MARTIN ARAMCO F1 TEAM

Ή πως μια ιστορία προαναγγελθείσης επιτυχίας μεταβάλλεται σε σαιξπηρικό δράμα. Ας ελπίσουμε σε ταχεία ανάκαμψη.