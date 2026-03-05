F1 – GP Αυστραλίας: Το πρωτάθλημα αρχίζει…

Χωρίς προγνωστικά ξεκινά η φετινή αγωνιστική περίοδος της F1 στην Αυστραλία, καθώς οι νέοι κανονισμοί αλλάζουν τα δεδομένα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια συναρπαστική σε εξέλιξη χρονιά.

Σύμφωνα με όλες τις αποχρώσες ενδείξεις, θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα πρώτο αγώνα στο Albert Park της Μελβούρνης, από όπου ξεκινά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι εκτιμούν ότι η Mercedes μπορεί να έχει ένα προβάδισμα, όμως τίποτα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Αυτό που όλοι στις ομάδες γνωρίζουν, είναι πως όλοι τους θα «ψάχνονται», τουλάχιστον στους πρώτους αγώνες της σεζόν. Αιτία, οι μεγάλες αλλαγές στους κανονισμούς, τις κυριότερες των οποίων θα αναφέρουμε παρακάτω.

Απρόοπτα ήδη υπήρξαν, όπως η απουσία της ανέτοιμης Williams από τη Βαρκελώνη και κάποια τεχνικά θέματα που αντιμετωπίζει η Aston Martin. Πέραν αυτών, στην F1 εισέρχεται και ενδέκατη ομάδα, παρά τις αρχικές αντιρρήσεις των υπόλοιπων δέκα, που είναι η αμερικανική Cadillac. Και εκτός των άλλων, η μετάβαση από την Sauber στην Audi ολοκληρώθηκε και η γερμανική εταιρεία από φέτος είναι «μέσα στο παιχνίδι», με υψηλές μάλιστα φιλοδοξίες.

Για το τέλος έχουμε την αποκλειστική συνεργασία της Aston Martin με την Honda στον τομέα των κινητήρων, αλλά και το μηχανικό σύνολο που προκύπτει από τη συνεργασία των ομάδων της Red Bull με τη Ford. Μετά από όλα αυτά, πώς να μην είναι το 2026 μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά για την F1;

Όπως και τα αυτοκίνητα, έτσι και τα ελαστικά έχουν υποστεί αλλαγές. Διαθέτουν μειωμένη επιφάνεια επαφής και συνολική διάμετρο, διατηρώντας παράλληλα τη ζάντα 18 ιντσών. Υπάρχουν πέντε σύνθετα ελαστικά, από C1 έως C5, μαζί με τις δύο επιλογές για βροχερές συνθήκες: Intermediate και Full Wet. Για την πίστα του Albert Park, η Pirelli έχει επιλέξει τις τρεις πιο μαλακές συνθέσεις της γκάμας της (C3, C4 και C5), όπως έκανε και τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους. Η πίστα μήκους 5,278 χιλιομέτρων περιβάλλει μια λίμνη και συνδυάζει γρήγορες ευθείες με τεχνικές στροφές χαμηλής και μέσης ταχύτητας.

Η διάταξή της δεν απαιτεί ιδιαίτερα πολλά από τα ελαστικά, με τη φθορά να οφείλεται συνήθως περισσότερο στη χρήση παρά σε θερμικούς παράγοντες. Η άσφαλτος, η οποία αποτελείται κατά ένα μέρος από δημόσιους δρόμους που είναι ανοιχτοί όλο τον υπόλοιπο χρόνο στην κυκλοφορία, είναι πολύ ομαλή. Τα αυτοκίνητα είναι μικρότερα από τα προηγούμενα, αλλά παρά τις τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια, το Albert Park παραμένει μια πίστα όπου δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί το σωστό σημείο για να επιχειρηθεί μια προσπέραση. Η νέα λειτουργία Overtake θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό το θέμα.

Ένας άλλος παράγοντας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Αυστραλία θα μπορούσε να είναι ο καιρός. Ο αγώνας διεξάγεται στην αρχή του φθινοπώρου (μία εβδομάδα νωρίτερα από πέρυσι), μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από συχνές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις.

Το Grand Prix της Αυστραλίας γιορτάζει φέτος την 40ή του επέτειο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί για 29η φορά στη Μελβούρνη, η οποία ανέλαβε τη διοργάνωση από την Αδελαΐδα το 1996, μετά τις πρώτες έντεκα διοργανώσεις που φιλοξένησε η τελευταία.

Ο Michael Schumacher παραμένει ο πιο επιτυχημένος οδηγός, με τέσσερις νίκες, μία περισσότερο από τον Jenson Button και τον Sebastian Vettel. Άλλοι 21 οδηγοί έχουν κερδίσει τον αγώνα, περιλαμβανομένου του Lando Norris το 2025. Μεταξύ των κατασκευαστών, η McLaren κατέχει το ρεκόρ με 12 νίκες, μία περισσότερο από τη Ferrari.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ΑΝΤ1+. Ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί ζωντανά και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 6 Mαρτίου

03:30 Free Practice 1 ANT1+

07:00 Free Practice 2 ΑΝΤ+

Σάββατο 7 Μαρτίου

03:30 Free Practice 3 ΑΝΤ+

07:00 Κατατακτήριες ANT1+

Κυριακή 8 Μαρτίου

06:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ & ANT1