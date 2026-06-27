F1 – GP Αυστρίας: Ο George Russell στην pole

O George Russell κέρδισε την pole position για το Grand Prix της Αυστρίας, με τις Ferrari των Charles Leclerc και Lewis Hamilton να τον ακολουθούν στην δεύτερη και στην τρίτη θέση.

Όπως πολύ συχνά συμβαίνει, τα τελευταία λεπτά του Q3, είναι τα πιο δραματικά της διαδικασίας της pole-position. Έτσι έγινε και στην Αυστρία, όπου τη στιγμή που στη Ferrari πανηγύριζαν ένα εκπληκτικό «1-2», με πρώτο τον Charles Leclerc και δεύτερο τον Lewis Hamilton. Όμως ο George Russell της έκλεψε τη μπουκιά από το στόμα, κερδίζοντας την τέταρτη pole position για φέτος και αφήνοντας τους οδηγούς της Scuderia στην δεύτερη και στην τρίτη θέση, με τον team-mate του και πρωτοπόρο της βαθμολογίας Kimi Antonelli να κατατάσσεται τέταρτος. Στην πέμπτη θέση ολοκλήρωσε ο Max Verstappen, που είχε μια έξοδο με το μονοθέσιό του λίγο πριν τη λήξη του Q3.

Oι κατά τεκμήριο τέσσερις ιαχυρότερες ομάδες των τελευταίων χρόνων της Formula 1 (Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull), κατέλαβαν στην πίστα της Αυστρίας τις οκτώ από τις δέκα θέσεις της πρώτης δεκάδας στη διαδικασία της pole-position (Q3), υποδηλώνοντας για ακόμη μια φορά την απόστασή τους από τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στην ένατη και δέκατη θέση είδαν τη σημαία οι Racing Bulls, σε μια ακόμη θετική εμφάνιση για την ομάδα. Oι Alpine (Colapinto, Gasly), Audi (Bortoleto, Hulkenberg) και Haas (Bearman, Ocon) δεν προκρίθηκαν στο Q3. Στο Q2 ο Kimi Antonelli ήταν ταχύτερos όλων, με τις ΜcLaren των Lando Norris και Oscar Piastri να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Williams (Sainz, Albon, δεύτερη φορά διπλός αποκλεισμός για φέτος), Cadillac (Perez, Bottas) και Aston Martin (Stroll & Alonso), έμειναν έξω από το Q2. Πρώτο χρόνο στο Q1 έκανε ο Kimi Antonelli, με τον Lando Norris και τον Lewis Hamilton να τον ακολουθούν. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι ΑΝΤ1+ την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 16:00.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 156

Lewis Hamilton 115

George Russell 106

Charles Leclerc 75

Lando Norris 73

Lando Norris 68

Max Verstappen 55

Pierre Gasly 41

Isack Hadjar 34

Liam Lawson 28

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 262

Ferrari 190

McLaren 141

Red Bull 89

Alpine 57

Racing Bulls 41

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1

Cadillac 0