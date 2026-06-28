F1 – GP Αυστρίας: O Russell επέστρεψε στις νίκες

Δεύτερη φετινή νίκη για τον George Russell, μετά την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Αυστραλία, όπου είχε κυριαρχήσει. Verstappen και Antonelli τον ακολούθησαν στο βάθρο των νικητών της Αυστρίας.

Επιστροφή του Russell στις νίκες, ύστερα από έξι αγώνες, καθώς είχε κερδίσει τον αγώνα της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, στην Αυστραλία. Όπως είναι γνωστό, μεταξύ των δύο νικών του Βρετανού οδηγού της Mercedes για το 2026 προηγήθηκαν οι πέντε απανωτοί τερματισμοί του Kimi Antonelli στην πρώτη θέση, όπως και η πρώτη νίκη του Lewis Hamilton με τα χρώματα της Ferrari (στο πριγκιπάτο του Μοnaco).

O team mate του Russell στην Mercedes, ο νεαρός Antonelli, προσπάθησε στους τρεις τελευταίους γύρους του αγώνα της Αυστρίας να αποσπάσει την δεύτερη θέση από τον Verstappen, χωρίς να τα καταφέρει. Ωστόσο, και με τους βαθμούς της τρίτης θέσης, η προπορεία του στην βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος F1 είναι σημαντική.

Παρά την πολύ πρόσφατη νίκη με τον Lewis Hamilton και την πολύ καλή επίδοση των μονοθεσίων της στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστρίας, η Ferrari παρουσιάστηκε διαφορετική στον αγώνα και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει ούτε τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. Ο Hamilton τερμάτισε τελικά στην πέμπτη θέση και ο Leclerc στην όγδοη.

Οι McLaren, οι οποίες συνεχίζουν τις υποτονικές εμφανίσεις, αποκόμισαν τους βαθμούς της τέταρτης και της έβδομης θέσης. Οι δύο τελευταίες βαθμολογήσιμες θέσεις, η ένατη και η δέκατη, κερδήθηκαν πανάξια από την Racing Bulls, σε ένα πολύ θετικό για τη θυγατρική ομάδα των «Ταύρων» αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.

Στην Αυστρία οι Αlpine βρέθηκαν μακριά από τον καλό αγωνιστικό εαυτό τους και τις εμφανίσεις που μας είχαν συνηθίσει φέτος, καθώς ολόκληρο το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο πήγε στραβά για την ομάδα, που από την αρχή της περιόδου στην Αυστραλία χρησιμοποιεί τους κινητήρες της Mercedes.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας στο Silverstone, στις 5 Ιουλίου…

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 171

George Russell 131

Lewis Hamilton 125

Oscar Piastri 80

Charles Leclerc 79

Lando Norris 79

Max Verstappen 73

Isack Hadjar 42

Pierre Gasly 41

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 302

Ferrari 204

McLaren 159

Red Bull 115

Alpine 57

Racing Bulls 44

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1

Cadillac 0