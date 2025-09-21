F1 – GP Azerbaijan: Κυρίαρχος ο Max Verstappen – απώλειες για τον Oscar Piastri

Ο Verstappen κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του κυριαρχώντας στο GP του Αzerbaijan, ενώ ο Oscar Piastri βρέθηκε εκτός αγώνα στον πρώτο γύρο και ο Lando Norris τερμάτισε μόλις έβδομος, με λίγα οφέλη στη μάχη για τον τίτλο.

Ο Verstappen έτρεξε σχεδόν χωρίς αντίπαλο, καθώς ο Carlos Sainz της Williams και ο Liam Lawson της Racing Bulls που κατατάχθηκαν δεύτεροι και τρίτοι στη σειρά εκκίνησης λόγω των απρόβλεπτων χθεσινών συμβάντων, δεν μπορούσαν να τον ακολουθήσουν. Ωστόσο, η ταχύτητα που έδειξε ο Verstappen στους δρόμους του Baku, έκανε ξεκάθαρο για ακόμη μια φορά έδειξε ότι σε μια άμεση αντιπαράθεση είναι πολύ δύσκολο να αμφισβητηθεί ο Ολλανδός.

Ξεκινώντας με σκληρή γόμα, ο Verstappen πραγματοποίησε το μοναδικό του pit stop για να βάλει μέση γόμα στον 41ο από τους 51 γύρους και στη συνέχεια πέρασε τη γραμμή τερματισμού με προβάδισμα 14 δευτερολέπτων από τον George Russell της Mercedes, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Ένας ενθουσιασμένος Carlos Sainz κατέκτησε την τρίτη θέση στο βάθρο του Azerbaijan, την πρώτη του για τη Williams, καθώς οδήγησε άψογα από τη δεύτερη θέση στη γραμμή εκκίνησης, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει τον Russell μακριά του. Ένα μήνα μετά την εγκατάλειψη του Lando Norris στο Ζandvoort, η μάχη για τον τίτλο του 2025 μεταξύ του Βρετανού και του team mate του στη McLaren Oscar Piastri, γνώρισε μια άλλη ανατροπή, καθώς ο τελευταίος βρέθηκε εκτός αγώνα από τον πρώτο γύρο.

Μετά από μια έξοδο χθες στο Q3 που άφησε τον Αυστραλό πρωτοπόρο του πρωταθλήματος στην ένατη θέση της εκκίνησης, ο Piastri έπεσε στην τελευταία θέση καθώς προσπαθούσε να επιταχύνει. Καθώς αγωνιζόταν να ανακτήσει τη θέση του, ο Piastri μπλόκαρε στην εξωτερική γραμμή της στροφής 4 και χτύπησε στις μπαριέρες ασφαλείας, στο ίδιο σημείο όπου είχε συμβεί το ατύχημα του στα προκριματικά.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix της Σιγκαπούρης, στις 5 Οκτωβρίου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ 10 ΠΡΩΤΟΙ

Oscar Piastri 324

Lando Norris 299

Max Verstappen 255

George Russell 212

Charles Leclerc 165

Lewis Hamilton 121

Kimi Antoneli 78

Alexander Albon 70

Iscak Hadjar 39

Nico Hulkenberg 37

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

McLaren 623

Mercedes 290

Ferrari 286

Red Bull 272

Williams 101

Racing Bulls 72

Aston Martin 62

Stake Sauber 55

Haas 44

Alpine 20