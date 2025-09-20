F1 – GP Azerbaijan: Ο Max κέρδισε μια περιπετειώδη pole

Ύστερα από μια απρόβλεπτη και περιπετειώδη διαδικασία, που σημαδεύτηκε από τρεις κόκκινες σημαίες, o Μax Verstappen κατέκτησε στην πόλη του Baku την 46η του pole-position.

Την ταχύτερη επίδοση πίσω από τον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen σημείωσαν οι Carlos Sainz (Williams, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης έχουμε να τη δούμε από το 2014) και Liam Lawson (Racing Bulls), καθώς δύο από τους υποψήφιους για την pole-position (οι Piastri και Leclerc) είχαν έξοδο και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν, με αποτέλεσμα να καταταγούν στην ένατη και δέκατη θέση της σειράς εκκίνησης. Ακολούθησαν οι δύο Mercedes, ο Yuki Tsunoda με την έτερη RB21, ενώ στην έβδομη θέση ολοκλήρωσε ο Lando Norris και στην όγδοη ο Isack Hadjar.

H επανεμφάνιση της κόκκινης σημαίας στην κατατακτήρια διαδικασία ήρθε λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωσή της, αρχικά εξαιτίας της εξόδου από την πίστα του Μονεγάσκου οδηγού της Ferrari Charles Leclerc και λίγο αργότερα του πρωτοπόρου της βαθμολογίας Oscar Piastri (προηγούμενα, στο Q1, η κόκκινη σημαία είχε βγει και πάλι, όταν το μονοθέσιο του Nico Hulkenberg βγήκε από το δρόμο). Τη στιγμή της διακοπής στο Q3 μόνο τρεις οδηγοί είχαν πάρει χρόνο, με ταχύτερο εκ των τριών τον Carlos Sainz της Williams.

Eκτός τελικής δεκάδας έμειναν οι Alonso (Aston Martin), Hamilton (Ferrari), Bortoleto (Kick Sauber), Stroll (Aston Martin) και Bearman (Haas). Τον πρώτο χρόνο στο Q2 σημείωσε ο Max Verstappen (Red Bull) και τον δεύτερο ο Βρετανός οδηγός της McLaren Lando Norris.

Νωρίτερα, εκτός συνέχειας στο δεύτερο σκέλος της κατατακτήριας διαδικασίας έμειναν οι Colapinto (Alpine), Hulkenberg (Kick Sauber), Ocon (Haas), Gasly (Alpine) και Albon (Williams). Tον πρώτο χρόνο στο Q1 του Baku «έγραψε» ο Lando Norris με την McLaren MCL39 και τον δεύτερο ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen με την Red Bull.

Όλη η δράση από το Grand Prix Azerbaijan στο Baku, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ και στον ANT1+.

GP AZERBAIJAN

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚH ΜΕΤΑΔΟΣH

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

14:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ και 16:30 ANT1

Toν αγώνα μπορείτε επίσης να τον παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/