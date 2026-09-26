F1 – GP Αζερμπαϊτζάν: Νικητής ο George Russell

Άξιος νικητής ο Russell σε έναν αγώνα που έγινε απρόβλεπτος στο τέλος, με αποτέλεσμα τη μείωση της διαφοράς από τον δεύτερο Verstappen στα μόλις 0,196 δλ. Τρίτος ο team-mate του Ολλανδού Hadjar, σε μια δυναμική επιστροφή στο cockpit της Red Bull.

Το GP του Αζερμπαϊτζάν ήταν ένας ήσυχος αγώνας ως τον 31ο γύρο, με τον George Russell να ξεκινά από την πρώτη θέση και να την διατηρεί, παίρνοντας και μια σχετική διαφορά από τους αντιπάλους του. Πίσω του, από τον 4ο κιόλας γύρο, οι Red Bull είχαν προσπεράσει τον Norris και τον Leclerc και είχαν κολλήσει πίσω από τον Piastri, που ήταν δεύτερος.

Στον 31ο γύρο η έξοδος του Alexander Albon με την Williams έφερε για πρώτη φορά το safety car στην πίστα. Μέχρι τότε, ο Kimi Antonelli που είχε ξεκινήσει 16ος, είχε καταφέρει μεθοδικά να μπει στους βαθμούς και αγωνιζόταν από την όγδοη θέση. Με την επαναφορά του αγώνα σε κανονικούς ρυθμούς, ο Verstappen αιφνιδίασε τον Piastri και του απέσπασε την δεύτερη θέση (αργότερα, ο Αυστραλός από λάθος του βρέθηκε εκτός πίστας και έπεσε πολύ πίσω στην κατάταξη, με αποτέλεσμα να μην πάρει βαθμούς.

Η «φάση του αγώνα» έγινε στον 36ο γύρο, όπου ένα ανόητο λάθος του Franco Colapinto ανάγκασε σε εγκατάλειψη και τις δύο Alpine, που μέχρι τότε έκαναν θαυμάσιο αγώνα και ήταν μέσα στους βαθμούς. Το λάθος του Αργεντινού παρέσυρε και το μονοθέσιο του Norris, που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο του Gasly. Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 (McLaren) έφυγε από το σιρκουί της πόλης του Μπακού χωρίς βαθμούς.

Στη συνέχεια, ο Max Verstappen πίεσε ασφυκτικά τον George Russell για τη νίκη, όμως ο Βρετανός της Mercedes με ψύχραιμη οδήγηση έφτασε στην τρίτη του φετινή νίκη και μείωσε σχετικά τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Kimi Antonelli, που ολοκλήρωσε τον αγώνα του στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Ένα μικρό «στραβοπάτημα» του Russell στον τελευταίο γύρο, που εκμεταλλεύτηκε ο Ολλανδός της Red Bull μήπως του αρπάξει τη νίκη, μείωσε τη διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο στα 196 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

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Eπόμενος αγώνας το Grand Prix του Μπαχρέιν (2-4 Οκτωβρίου), που φέτος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα φιλοξενηθεί στην πίστα Sepang της Μαλαισίας.