F1 – GP Αζερμπαϊτζάν: Ο George Russell στην pole-position

O George Russell κέρδισε στο Αζερμπαϊτζάν την pole-position και θα έχει την ευκαιρία στο Μπακού να μειώσει τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον team-mate του Kimi Antonelli, που εξαιτίας μιας απρόβλεπτης εξόδου θα ξεκινήσει από την 16η θέση.

O George Russell κέρδισε στο Αζερμπαϊτζάν την 12η pole-position της καριέρας του, με την επιβλητική διαφορά των οκτώ δεκάτων του δευτερολέπτου από την Ferrari του Charles Leclerc, η οποία δείχνει και την ανωτερότητα στην πίστα των μονοθεσίων της Mercedes. To άτυπο βάθρο των νικητών έκλεισε ο Oscar Piastri της ΜcLaren, που είδε τον πρωταθλητή της Lando Norris να ολοκληρώνει την προσπάθειά του στην πέμπτη θέση. Ανάμεσά τους τερμάτισε ο Isack Hadjar της Red Bull, που επέστρεψε ορεξάτος στις πίστες μετά τον τραυματισμό του.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton ολοκλήρωσε στην έκτη θέση, με τους Pierre Gasly και Max Verstappen να τον ακολουθούν και τον Franco Colapinto να κλείνει την πρώτη δεκάδα. Ευχάριστη έκπληξη, η παρουσία της Williams του Carlos Sainz στην ένατη θέση.

Στην τελική δεκάδα που διεκδίκησε την pole position δεν συμπεριλήφθηκαν οι δύο Haas (Bearman, Ocon) οι δύο Racing Bulls (Lawson, Lindblad), o Alexander Albon (Williams) και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Kimi Antonelli, που θα ξεκινήσει τον αγώνα στο Μπακού από την δέκατη έκτη θέση. Ο νεαρός Ιταλός είχε μια δυσάρεστη επαφή με τον τοίχο, η οποία έφερε υλικές ζημιές στο μονοθέσιό του, με αποτέλεσμα να μη μπορέσει να χρονομετρηθεί στο Q2. Νωρίτερα, εκτός Q2 έμειναν οι Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Perez, Stroll, Bottas ή αλλιώς οι δύο Aston Martin, οι δύο Cadillac και τα δύο Audi.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

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