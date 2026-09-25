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F1 – GP Αζερμπαϊτζάν: Ο George Russell στην pole-position

O George Russell κέρδισε στο Αζερμπαϊτζάν την pole-position και θα έχει την ευκαιρία στο Μπακού να μειώσει τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον team-mate του Kimi Antonelli, που εξαιτίας μιας απρόβλεπτης εξόδου θα ξεκινήσει από την 16η θέση.

O George Russell κέρδισε στο Αζερμπαϊτζάν την 12η pole-position της καριέρας του, με την επιβλητική διαφορά των οκτώ δεκάτων του δευτερολέπτου από την Ferrari του Charles Leclerc, η οποία δείχνει και την ανωτερότητα στην πίστα των μονοθεσίων της Mercedes. To άτυπο βάθρο των νικητών έκλεισε ο Oscar Piastri της ΜcLaren, που είδε τον πρωταθλητή της Lando Norris να ολοκληρώνει την προσπάθειά του στην πέμπτη θέση. Ανάμεσά τους τερμάτισε ο Isack Hadjar της Red Bull, που επέστρεψε ορεξάτος στις πίστες μετά τον τραυματισμό του.

AZER LECLERC

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton ολοκλήρωσε στην έκτη θέση, με τους Pierre Gasly και Max Verstappen να τον ακολουθούν και τον Franco Colapinto να κλείνει την πρώτη δεκάδα. Ευχάριστη έκπληξη, η παρουσία της Williams του Carlos Sainz στην ένατη θέση.

AZER NORRIS

Στην τελική δεκάδα που διεκδίκησε την pole position δεν συμπεριλήφθηκαν οι δύο Haas (Bearman, Ocon) οι δύο Racing Bulls (Lawson, Lindblad), o Alexander Albon (Williams) και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Kimi Antonelli, που θα ξεκινήσει τον αγώνα στο Μπακού από την δέκατη έκτη θέση. Ο νεαρός Ιταλός είχε μια δυσάρεστη επαφή με τον τοίχο, η οποία έφερε υλικές ζημιές στο μονοθέσιό του, με αποτέλεσμα να μη μπορέσει να χρονομετρηθεί στο Q2. Νωρίτερα, εκτός Q2 έμειναν οι Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Perez, Stroll, Bottas ή αλλιώς οι δύο Aston Martin, οι δύο Cadillac και τα δύο Audi.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
14:00 Αγώνας ANT1+

Αζερμπαϊτζάν

Αζερμπαϊτζάν

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