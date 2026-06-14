F1 – GP Bαρκελώνης: Πρώτη νίκη του Hamilton με τη Ferrari

O Lewis Hamilton νίκησε το GP της Βαρκελώνης και ανέβηκε για πρώτη φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου με τα χρώματα της Ferrari. Εγκατάλειψη για τον Kimi Antonelli, στους τελευταίους γύρους του αγώνα.

Ήταν μια νίκη, που ο Lewis Hamilton ήθελε πολύ και πίστευε σε αυτήν, όπως φάνηκε και από την απόδοσή του στους τελευταίους αγώνες με την Ferrari SF-26, με την οποία φαίνεται να έχει εξοικειωθεί. Στη Βαρκελώνη σταμάτησε το σερί των πέντε νικών του Kimi Antonelli και των έξι της Mercedes.

Για τον νεαρό Ιταλό, η εγκατάλειψή του είχε και σημαντικό βαθμολογικό κόστος, αφού ο George Russell με τον τερματισμό του στη δεύτερη θέση μείωσε τη διαφορά του από τον team-mate του κατά 18 βαθμούς. Στην τρίτη θέση του βάθρου των νικητών ολοκλήρωσε ο Lando Norris με την McLaren. Ήταν η πρώτη φορά από το 1968 που το βάθρο των νικητών καταλήφθηκε αποκλειστικά από Βρετανούς. Για την Ferrari, η νίκη στη Βαρκελώνη ήταν η πρώτη από το Grand Prix του Mexico το 2024, όπου πρώτος είχε δει την καρό σημαία ο Carlos Sainz.

Oι Red Bull τελείωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στη Βαρκελώνη με την κατάληψη της τέταρτης και της έκτης θέσης, από τους Max Verstappen και Isack Hadjar αντίστοιχα, που είχαν ανάμεσά τους τον Oscar Piastri. Το δίδυμο Gasly και Colapinto έφερε τις Alpine στην έβδομη και στην όγδοη θέση στον τερματισμό, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη επιτυχημένο Σαββατοκύριακο για την ομάδα. Η βαθμολογούμενη δεκάδα του αγώνα έκλεισε με τα μονοθέσια της Racing Bulls.

Eπόμενος αγώνας, το Grand Prix Αυστρίας, στις 28 Ιουνίου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 156

Lewis Hamilton 115

George Russell 106

Charles Leclerc 75

Lando Norris 73

Lando Norris 68

Max Verstappen 55

Pierre Gasly 41

Isack Hadjar 34

Liam Lawson 26

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 262

Ferrari 190

McLaren 141

Red Bull 89

Alpine 60

Racing Bulls 38

Haas 21

Williams 11

Audi 2

Aston Martin 1