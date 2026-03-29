F1-GP Ιαπωνίας: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Antonelli

O νεαρός Ιταλός κέρδισε στην Ιαπωνία για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Συνάμα, ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και έγινε ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που επιτυγχάνει κάτι τέτοιο.

Αυτή τη φορά, δεν ήταν η Ferrari που «εκτοξεύτηκε» πρώτη στην εκκίνηση όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα στην εκκίνηση, αλλά η McLaren. Mε το ξεκίνημα του αγώνα, ο Oscar Piastri τοποθετήθηκε στην κορυφή της κατάταξης, με τη Scuderia να επιδεικνύει αντίστοιχη συμπεριφορά, αλλά να μη μπορεί να περάσει τα πορτοκαλί μονοθέσια. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και η κακή εκκίνηση του pole-sitter της Ιαπωνίας Kimi Antonelli, που έχασε πέντε θέσεις και από πρώτος βρέθηκε έκτος.

Μέχρι τον 13o γύρο, οι Mercedes είχαν ανακάμψει, με τον Russell να ανεβαίνει δεύτερος και να καταδιώκει τον Piastri και τον Antonelli να πιέζει ασφυκτικά τον Leclerc, για να του αποσπάσει την τρίτη θέση. Τρεις γύρους αργότερα ο νεαρός Ιταλός προσπέρασε τον Μονεγάσκο της Ferrari, αλλά ένα λάθος του τον επανέφερε στην πραγματικότητα της τέταρτης θέσης, τη στιγμή που ο Norris έμπαινε στα pits για αλλαγή ελαστικών και την επιλογή σκληρής γόμας, με τον Verstappen να παλεύει στην έβδομη θέση.

Στον 19ο γύρο ο πρωτοπόρος Piastri μπήκε στα pits για αλλαγή ελαστικών, επιτρέποντας στις Mercedes να τοποθετηθούν στις δύο πρώτες θέσεις του αγώνα, καθώς λίγο νωρίτερα ο Leclerc είχε επισκεφτεί με τη σειρά του τα pits της Scuderia. To αυτοκίνητο ασφαλείας εισήλθε για πρώτη φορά στην πίστα στον 22o γύρο, εξαιτίας της εξόδου του Bearman με τη Haas, ανατρέποντας τα δεδομένα στην κορυφή και ξαναφέρνοντας τον Antonelli στην πρώτη θέση, αυτή τη φορά με φρέσκα λάστιχα. Το ατυχές είναι πως ο νεαρός της αμερικανικής ομάδας τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια. Στον 25o γύρο και με το safety car ακόμα στην πίστα, η πρώτη εξάδα είχε διαμορφωθεί ως εξής: Antonelli-Piastri-Russell-Hamilton-Leclerc-Norris, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025 να έχει κάνει τον ταχύτερο γύρο του αγώνα μέχρι τότε.

Στον 28o γύρο το αυτοκίνητο ασφαλείας απομακρύνθηκε από την πίστα, με όλο το grid να έχει φορέσει την σκληρή γόμα και να έχει την πρόθεση να πάει έτσι μέχρι το τέλος. Εκεί είδαμε και ένα μεγαλοπρεπές προσπέρασμα του Hamilton επί του Russell, αποσπώντας του την τρίτη θέση. Πλέον, οι πιθανότητες του Antonelli να κατακτήσει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Στην ουρά της κατάταξης, μια ακόμη απογοητευτική ημέρα για την Aston Martin ήταν σε εξέλιξη, αρχής γενομένης από την εγκατάλειψη του Stroll. Στον 37o γύρο, ο νεαρός Ιταλός είχε αποσπάσει μια διαφορά σχεδόν έξι δευτερολέπτων από τον Piastri που τον ακολουθούσε στη δεύτερη θέση, με τον Russell να κάνει λάθος και να τον προσπερνά ο Leclerc, παίρνοντάς του την πέμπτη θέση.

Τέσσερις γύρους αργότερα είδαμε μια όμορφη μάχη, έναν «εμφύλιο» μεταξύ των οδηγών της Scuderia, με τον Hamilton να αντέχει την επίθεση και να διατηρεί προσωρινά την τρίτη θέση, ενώ μπροστά ο Antonelli αύξησε τη διαφορά του στα δέκα δευτερόλεπτα από τον Αυστραλό πιλότο της McLaren. Σύντομα όμως, ένα λάθος και ένα «μπλοκάρισμα» των φρένων του Βρετανού πολυπρωταθλητή, τον έστειλε στην πέμπτη θέση. Στους επόμενους γύρους ο Russell ανέκτησε την ψυχραιμία του, καταδιώκωντας τους προπορευόμενους. Δύο γύρους πριν το τέλος ο Βρετανός της McLaren διεκδίκησε δυναμικά τη θέση στο βάθρο από τον Leclerc, χωρίς όμως επιτυχία. Πίσω τους, η μάχη μεταξύ Norris και Hamilton, έληξε με νικητή τον πρώτο.