F1 – GP ΗΠΑ: Νίκη για τον Verstappen – O Norris συνεχίζει να μειώνει τη διαφορά του από τον Piastri

O Max Verstappen σημείωσε στο Austin την πέμπτη του φετινή νίκη, χωρίς να αμφισβητηθεί από κανέναν στη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο Lando Norris μείωσε περαιτέρω την βαθμολογική του διαφορά από τον Oscar Piastri.

To Grand Prix των ΗΠΑ αποδείχθηκε ένας σχετικά ήσυχος και χωρίς απρόοπτα αγώνας, αν εξαιρέσεις την επαφή του Albon (Williams) με τον Colapinto (Alpine) και της εγκατάλειψη του Sainz ύστερα από συμβάν με τη Mercedes του Αntonelli. Ο Ολλανδός εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής νίκησε το Grand Prix στην πίστα του Austin, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά, δικαιώνοντας και τα προγνωστικά που τον ήθελαν φαβορί για την πρώτη θέση.

Μαζί του στο βάθρο ανέβηκαν ο εξαιρετικός Charles Leclerc, που ολοκλήρωσε δεύτερος, φέρνοντας χαμόγελα στη Ferrari λίγους αγώνες πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Lando Norris, μειώνοντας κατά πέντε βαθμούς τη διαφορά του από τον επικεφαλής της μάχης για το πρωτάθλημα team-mate του Oscar Piastri, που είδε την καρό σημαία πέμπτος και πίσω από τη Ferrari του Lewis Hamilton.

Russell (Mercedes), Tsunoda (Red Bull), Hulkenberg (Kick Sauber), Bearman (Haas) και Alonso (Aston Martin) συμπλήρωσαν τις θέσεις 5-10, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς στις ομάδες τους.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων οι Leclerc και Hamilton κέρδισαν από μία θέση, εις βάρος των Νοrris και Russell αντίστοιχα, ενώ ο Verstappen διατήρησε την πρώτη θέση της κατάταξης. Στον 6ο γύρο ο αγώνας τελείωσε νωρίς για τον Carlos Sainz, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει ύστερα από επαφή με τη Mercedes του Antonelli, η οποία ανάγκασε τον νεαρό Ιταλό να οπισθοχωρήσει σημαντικά.

Στον 19ο γύρο η κατάταξη στην κορυφή δεν είχε αλλάξει, με την πρώτη εξάδα να παραμένει αναλλοίωτη και τον Nico Hulkenberg να «σκαρφαλώνει» στην ένατη θέση. Δύο γύρους αργότερα ο Νοrris επανέκτησε την δεύτερη θέση, περιορίζοντας τον Μονεγάσκο της Ferrari στην τρίτη. Ως τον 33ο γύρο οι Hamilton, Norris, Leclerc, Russell και Piastri είχαν πραγματοποιήσει το pit-stop τους, όπως άλλωστε και το υπόλοιπο grid.

Επόμενος αγώνας, το Grand Prix της πόλης του Μexico, στις 26 Οκτωβρίου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1 Piastri 346

2 Norris 332

3 Verstappen 306

4 Russell 252

5 Leclerc 192

6 Hamilton 142

7 Antonelli 89

8 Albon 73

9 Hulkenberg 41

9 Hadjar 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

1 McLaren 678

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 Red Bull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Stake Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20